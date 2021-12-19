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В квартирном пожаре на Димитрова обожгла руки и надышалась дымом 83-летняя пенсионерка

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Пожар в трехкомнатной квартире на улице Димитрова, 16/3 в Петербурге тушили вечером 19 декабря сотрудники МЧС. Хозяйка, 83-летняя женщина, госпитализирована с ожогами и отравлением.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании поступило в десятом часу вечера. В одной из комнат огонь охватил 3 квадратных метра. Судя по всему, пенсионерка пыталась справиться с огнем самостоятельно, так как скорая помощь отвезла ее в стационар с ожогами рук и отравлением продуктами горения.

В 21.53 пожар был ликвидирован.

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