В квартирном пожаре на Димитрова обожгла руки и надышалась дымом 83-летняя пенсионерка

Пожар в трехкомнатной квартире на улице Димитрова, 16/3 в Петербурге тушили вечером 19 декабря сотрудники МЧС. Хозяйка, 83-летняя женщина, госпитализирована с ожогами и отравлением.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, сообщение о возгорании поступило в десятом часу вечера. В одной из комнат огонь охватил 3 квадратных метра. Судя по всему, пенсионерка пыталась справиться с огнем самостоятельно, так как скорая помощь отвезла ее в стационар с ожогами рук и отравлением продуктами горения.
В 21.53 пожар был ликвидирован.