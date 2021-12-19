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В Домбае почти сто гостиниц остались без света

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Почти 100 гостиниц и более 25 жилых домов остались без света в Домбае в Карачаево-Черкесии из-за падения дерева на линию электропередачи, сообщили РИА Новости в экстренных службах 19 декабря.

«Карачаево-Черкесская Республика, населенный пункт Домбай, в результате порыва на ВЛ-110 кВ (падение дерева) произошло нарушение энергоснабжения 96 гостиниц горнолыжного курорта и 26 жилых домов с общим населением более 3100 человек, канатная дорога работает на спуск», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент производятся аварийно-спасательные работы.

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Комментарии (1)

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А как же резервное питание - для гостиниц? А, денег на солярку жалко...
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