Тренер петербургского клуба по регби-7 «Застава» возглавил сборную России

Главным тренером сборной России по регби-7 назначен Вуйо Зангка, занимающий аналогичный пост в петербургской «Заставе». Об этом сообщает пресс-служба федерации регби России.



«Прежде всего, нам нужно увидеть все таланты в России, поэтому проведение лагеря, вероятно, будет самым правильным решением. После того, как мы определимся с датой, последует окончательное формирование тренерского штаба. Я очень хочу начать работу как можно скорее», — заявил Зангка.

Вуйо Зангка родился в городе Умтата Южно-Африканской республики 26 июня 1981 года. Три года выступал за сборную ЮАР по регби-7. Завершил игровую карьеру после автомобильной аварии. В качестве главного тренера привёл сборную Германии по регби-7 к золотым медалям Чемпионата Европы 2019 года. 13 ноября 2020 года стал главным тренером команды «Zastava» (Санкт-Петербург), которая по итогам сезона 2020–21 завоевала «бронзу» Чемпионата России по регби-7.