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Жамнов проиграл свой первый турнир в качестве главного тренера сборной России по хоккею

Поражением сборной России по хоккею завершился матч Кубка Первого канала против Финляндии. Встреча проходила в Москве 19 декабря.

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Россияне уступили со счетом 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:1) в овертайме. Голы за сборную России забили Артем Минулин (36 минута), Вячеслав Войнов (57). У Финляндии отличились Вальтери Мереля (19), Сакари Маннинен (45, 65).

Отметим, что решающий гол сборная России пропустила в овертайме, когда решила заменить вратаря на дополнительного полевого игрока. Такой прием в последнее время часто используют в ЦСКА, и несколько раз армейцам это приносило победу. Однако в национальной команде трюк не прошел. Сакари Маннинен получил возможность убежать к пустым воротам, его сбил Вячеслав Войнов, и судьи засчитали гол.

В результате сборная Финляндии стала победителем турнира, хотя сборная России набрала больше очков. Согласно регламенту турнира, победитель определяется не по набранному количеству очков, а по его проценту. Перед очным матчем у России и Финляндии было по 100 процентов набранных баллов, хотя матч с Чехией финская сборная выиграла только в серии послематчевых бросков.

Напомним, что Кубок Первого канала стал первым для Алексея Жамнова в качестве главного тренера сборной России. Он же будет руководить национальной командной на Олимпиаде в Пекине.

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