Умер режиссёр фильмов «34-й скорый» и «Мы из будущего» Андрей Малюков

Советский и российский режиссер и народный артист России Андрей Малюков скончался в Москве на 74-м году жизни. Об этом 19 декабря сообщила его двоюродная сестра Наталья Бондарчук. По ее словам, Малюков скончался от последствий коронавируса.



«В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид», — написала она.



Андрей Малюков снял такие фильмы, как «Мы из будущего», «Матч», «34-й скорый». Также был режиссером сериалов: «Империя под ударом», «Спецназ», «Диверсант», «Грозовые ворота», «Побег», «Григорий Р.», «Остаться в живых», «Побег» и «Мосгаз».

