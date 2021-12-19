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Отставной майор вышел на Красную площадь с плакатом в поддержку Навального

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Полиция задержала на Красной площади майора полиции в отставке Олега Кашинцева, который вышел к Кремлю с плакатом в поддержку политика Алексея Навального. Об этом 19 декабря сообщает «Новая газета».

По данным издания, мужчину везут в отделение полиции «Китай-город», к нему едет адвокат.

Фото: Руслан Терехов / SOTA
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Фото: Руслан Терехов / SOTA

Бывший полицейский из Рыбинска Олег Кашинцев летом рассказал изданию 7х7, что проработал в МВД 18 лет, из них 14 — в уголовном розыске. В 2019 году Кашинцев ушел. Он отметил, что сделал это под влиянием политических событий в стране. Мужчину уже задерживали 31 января на акции в поддержку Навального.

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Комментарии (48)

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Какой молодец. Есть еще в полиции приличные люди. Таких бы побольше.
Дядя Бо
Но зачем?
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