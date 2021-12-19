Отставной майор вышел на Красную площадь с плакатом в поддержку Навального

Полиция задержала на Красной площади майора полиции в отставке Олега Кашинцева, который вышел к Кремлю с плакатом в поддержку политика Алексея Навального. Об этом 19 декабря сообщает «Новая газета».



По данным издания, мужчину везут в отделение полиции «Китай-город», к нему едет адвокат.