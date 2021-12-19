Врач рассказал про пациентов с коронавирусом, которые выздоравливают хуже остальных

Пациенты с коронавирусом, которые были подключены к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), выздоравливают хуже остальных. Об этом рассказал в на канале «Россия 1» заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы № 52 в Москве Сергей Царенко.



«Это не приговор, но это крайняя степень тяжести, они выздоравливают хуже всех, эти пациенты. Сейчас выживают два из десяти», — цитирует врача РИА Новости 19 декабря.



По его словам, средний возраст россиян, подключенных к ЭКМО, составляет 42,5 года. При этом самому молодому из пациентов всего 28 лет — это мужчина с тяжелым поражением легких.

