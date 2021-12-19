FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -10
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Врач рассказал про пациентов с коронавирусом, которые выздоравливают хуже остальных

6
Печать

Пациенты с коронавирусом, которые были подключены к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), выздоравливают хуже остальных. Об этом рассказал в на канале «Россия 1» заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии городской клинической больницы № 52 в Москве Сергей Царенко.

«Это не приговор, но это крайняя степень тяжести, они выздоравливают хуже всех, эти пациенты. Сейчас выживают два из десяти», — цитирует врача РИА Новости 19 декабря.

По его словам, средний возраст россиян, подключенных к ЭКМО, составляет 42,5 года. При этом самому молодому из пациентов всего 28 лет — это мужчина с тяжелым поражением легких.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

chip1
Абсолютному большинству россиян при тяжелом состоянии не светит попасть на ЭКМО, так как это очень дорогое оборудование и специалисты, для простых россиян кислорода то не хватает и больничных коек, в коридорах лежат. Лично переболел полмесяца назад, температура под 40, легкие были плохие, хрипело-сопело, врач предложила сделать хотя бы флюшку, так как по российским стандартам, что бы отправили на КТ необходим положительный тест на коронавирус и низкая сатурация, то есть человек уже должен задыхаться и только тогда его отправят на диагностику, это вот реалии, у меня даже анализы никакие не брали, зато выписали Арбидол, хорошо врач скорой порекомендовал пить антибиотики, сказал, что уже пора дабы не повезли в реанимацию через неделю.
тов
Хуже остальных выздоравливаю те, кто в дополнение к своим получил полный букет больничных инфекций в страшных средневековых условиях российских больниц.
Владислав М
Без выяснения причинно-следственной связи - это пустая информация.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний