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«С палками и громкими матами»: на Урале сняли тренировку дельфинов

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Дельфинов в екатеринбургском океанариуме тренируют с помощью нецензурной брани и ударов палками, уверяют зоозащитники. Они обратились в полицию после появления в сети ролика с одного из занятий.

Автор: E1.RU/pavel.drop / Instagram.com

«По сути каждая тренировка, что я видел, так и происходила — с палками, с громкими матами. Тренеры то ли не любят животных, то ли просто работу не любят, но очень агрессивные, — объяснил автор. — Они не разрешают сидеть в зале, если видят телефон, начинают кричать, чтобы покинули зал. Думаю, вы понимаете почему», — рассказал автор видео 19 декабря E1.RU.

На ожидаемую реакцию в сети в океанариуме ответили, что они на самом деле не бьют дельфинов. А палка в руках тренера — это таргет, продолжение руки человека, с помощью которой он показывает дельфину место, где ему нужно выпрыгнуть.

«Удар по воде создает эхолокацию, дельфин понимает, куда ему нужно плыть», — заверили в океанариуме.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области уже сообщили, что проверят полученную видеозапись.

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Комментарии (6)

Neznaika
Сгорят в аду
266947464
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду бл.агодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
260847121
"Состояние аффекта, вызванное дельфиньей тупостью" (из речи адвоката).
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