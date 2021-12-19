«С палками и громкими матами»: на Урале сняли тренировку дельфинов

Дельфинов в екатеринбургском океанариуме тренируют с помощью нецензурной брани и ударов палками, уверяют зоозащитники. Они обратились в полицию после появления в сети ролика с одного из занятий.

«По сути каждая тренировка, что я видел, так и происходила — с палками, с громкими матами. Тренеры то ли не любят животных, то ли просто работу не любят, но очень агрессивные, — объяснил автор. — Они не разрешают сидеть в зале, если видят телефон, начинают кричать, чтобы покинули зал. Думаю, вы понимаете почему», — рассказал автор видео 19 декабря E1.RU .

На ожидаемую реакцию в сети в океанариуме ответили, что они на самом деле не бьют дельфинов. А палка в руках тренера — это таргет, продолжение руки человека, с помощью которой он показывает дельфину место, где ему нужно выпрыгнуть.



«Удар по воде создает эхолокацию, дельфин понимает, куда ему нужно плыть», — заверили в океанариуме.



В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области уже сообщили, что проверят полученную видеозапись.