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«Он же Путин, кто его заразит?» Песков рассказал про меры предосторожности для президента

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Персонал, который контактирует с Владимиром Путиным, соблюдает карантин и правила эпидбезопасности, чтобы никто не заразил главу государства. Предпринимаются все меры предосторожности: глава государства привит, поэтому такой исход маловероятен, заявил 19 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на «России-1».

«Ну слушайте — он же Путин, кто его заразит?» — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какой-то план, если все-таки кто-то заразит Путина.

Некоторые из тех, кому предстоит встреча с Путиным, должны пройти карантин, для других предусмотрено тестирование.

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Комментарии (7)

vseidetpoplanu
он же типа вакцинировался? трусишка вакцинированный.
Piter Russo
Мне вот интересно, сколько еще Путин будет держать Пескова пресс-секретарем.. Один прокол за другим, не пресс-секретарь, а глупомет какой-то..
Артист ритуальных услуг
Зачем Отцу быть более реальным...
...чем какая-либо другая политическая марионетка?
Настоящий Отец умер много лет назад.
Совет просто выбрал меня...
...чтобы продолжить его традиции.(с) :))
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