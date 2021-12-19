«Он же Путин, кто его заразит?» Песков рассказал про меры предосторожности для президента

Персонал, который контактирует с Владимиром Путиным, соблюдает карантин и правила эпидбезопасности, чтобы никто не заразил главу государства. Предпринимаются все меры предосторожности: глава государства привит, поэтому такой исход маловероятен, заявил 19 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на «России-1».



«Ну слушайте — он же Путин, кто его заразит?» — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли какой-то план, если все-таки кто-то заразит Путина.