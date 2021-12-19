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«Я для себя пил». Полиция остановила на севере Петербурга водителя с плохим русским и хорошей актерской игрой

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37-летний гражданин Узбекистана был остановлен ночью 19 декабря на Парашютной в Петербурге. Мужчина управлял автомобилем Volkswagen, предположительно, будучи пьяным. Об этом сообщается в воскресенье в паблике «Дорожный инспектор».

Дорожный инспектор.

Уточняется, что водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке, пришлось догонять и блокировать. Жать на тормоз иностранец не хотел, очевидно, потому что был пьян. По словам очевидца — администратора паблика — «запах такой, что не скрыть его совсем, пришлось проветривать патрульный автомобиль».

Судя по видео, русский язык гражданин соседней республики освоил плохо, а вот ругань — в совершенстве. За ругань и агрессию его доставили в отдел, где составили протокол о мелком хулиганстве. Машина же пока постоит на штрафстоянке.

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Комментарии (6)

266947464
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- пр/осить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
_13
Ехал молиться в мечеть на углу Парашютной и Репищевой. А выпил, пока аллах не видит, чтобы было легче кверху .опой стоять.
Именно с этой целью «истинные мусульмане» бухают на чужбине.
Надо «понять и простить», а затем вагоном рефрижератором, чтобы не воняло, отправить на родину.
Владислав М
Ну с пьяным-то понятно, а вот почему трезвые сотрудники полиции нарушают ПДД, или им закон не писан?
Почему полицейская машина стоит без проблесковых маячков? Почему в момент эвакуации в тёмное время суток полиция не обеспечила безопасность на данном участке дороги?
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