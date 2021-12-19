«Я для себя пил». Полиция остановила на севере Петербурга водителя с плохим русским и хорошей актерской игрой

37-летний гражданин Узбекистана был остановлен ночью 19 декабря на Парашютной в Петербурге. Мужчина управлял автомобилем Volkswagen, предположительно, будучи пьяным. Об этом сообщается в воскресенье в паблике «Дорожный инспектор».
Уточняется, что водитель проигнорировал требования инспекторов об остановке, пришлось догонять и блокировать. Жать на тормоз иностранец не хотел, очевидно, потому что был пьян. По словам очевидца — администратора паблика — «запах такой, что не скрыть его совсем, пришлось проветривать патрульный автомобиль».
Судя по видео, русский язык гражданин соседней республики освоил плохо, а вот ругань — в совершенстве. За ругань и агрессию его доставили в отдел, где составили протокол о мелком хулиганстве. Машина же пока постоит на штрафстоянке.