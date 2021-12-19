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Страны Африки могут безвозмездно получить «Спутник V»

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Страны Африки могут безвозмездно получить вакцину «Спутник V». Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идет очень большая эпидемия «омикрона», — заявил Дмитриев 19 декабря в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее в РФПИ сообщили, что «Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к штамму «омикрон» и защищает от тяжелых случаев течения болезни и госпитализации. В целом ожидаемая эффективность вакцины «Спутник V» с бустерной инъекцией «Спутник Лайт» против нового штамма может составить более 80%.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529 греческой буквой «омикрон». Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.

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Комментарии (1)

тов
Идея искусственного происхождения инфекций, вызывающих эпидемии, стара как мир.

До сих пор некоторые исследователи считают, что Черная смерть, самая страшная в истории человечества пандемия чумы, охватившая Европу в середине XIV века, возникла из-за особого "чумного яда".

РИА Новости, Владислав Стрекопытов.
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