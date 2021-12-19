Страны Африки могут безвозмездно получить «Спутник V»

Страны Африки могут безвозмездно получить вакцину «Спутник V». Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.



«Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идет очень большая эпидемия «омикрона», — заявил Дмитриев 19 декабря в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».



Ранее в РФПИ сообщили, что «Спутник V» вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к штамму «омикрон» и защищает от тяжелых случаев течения болезни и госпитализации. В целом ожидаемая эффективность вакцины «Спутник V» с бустерной инъекцией «Спутник Лайт» против нового штамма может составить более 80%.

