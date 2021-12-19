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В Петербурге установили памятные знаки жертвам Большого террора на «доме специалистов

Памятные знаки «Последнего адреса» появились на «Доме специалистов» на Лесном проспекте, 61, в котором за годы Большого террора было репрессировано несколько десятков жильцов.

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Печать

Всего 19 декабря было установлено четыре таблички. На первой — имя инженера Ефима Коварского, директора «Севкабеля», расстрелянного 27 ноября 1937 года.

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Еще три таблички — с именами сотрудников телефонного завода «Красная заря», которые были арестованы в июле 1937 года по обвинению в «участии в контрреволюционной троцкистской организации, производившей подрывную деятельность на заводе»: это начальник технической части Владимир Дмитриев, расстрелянный 1 сентября 1937 года, заведующий бюро механизации завода Фридрих Шнейдер, расстрелянный 27 января 1938 года, и заведующий производством завода Иван Сиваченко, расстрелянный 27 февраля 1938 года.

Много лет спустя их всех реабилитировали.

Комплекс домов «Дом специалистов» состоит из трех 5-этажных и двух 7-этажных жилых корпусов, занимающий квартал вдоль Кантемировской ул. от Лесного пр. до Парголовской ул. Построен в 1930-е предвоенные годы для представителей элиты советского общества.

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Комментарии (4)

266237262
Сейчас такое же время. Ко всем кто снимает обращение к гаранту приезжают полицаи ... Но резьба уже срывается...
Капитан Очевидность2
Неровен час завтра, а может даже и уже сегодня вечером, набегут какие-нибудь очередные запутинские патриоты, типа ветеранов россии или других каких прикормленных и не очень фриков, и посносят все эти таблички.
тов
Было время и были подвалы
Было дело и цены снижали
И текли, куда надо каналы
И в конце, куда надо, впадали.
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