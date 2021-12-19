В Петербурге установили памятные знаки жертвам Большого террора на «доме специалистов

Всего 19 декабря было установлено четыре таблички. На первой — имя инженера Ефима Коварского, директора «Севкабеля», расстрелянного 27 ноября 1937 года.
Еще три таблички — с именами сотрудников телефонного завода «Красная заря», которые были арестованы в июле 1937 года по обвинению в «участии в контрреволюционной троцкистской организации, производившей подрывную деятельность на заводе»: это начальник технической части Владимир Дмитриев, расстрелянный 1 сентября 1937 года, заведующий бюро механизации завода Фридрих Шнейдер, расстрелянный 27 января 1938 года, и заведующий производством завода Иван Сиваченко, расстрелянный 27 февраля 1938 года.
Много лет спустя их всех реабилитировали.