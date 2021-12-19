В Сочи из-под земли забил фонтан высотой с многоэтажку. Без воды остались больше тысячи человек

Фонтан высотой более 23 метров забил из-под земли в Хостинском районе Сочи. Из-за оползня, повредившего магистральный водовод на улице Горно-Стрелковой дивизии, без воды остались около тысячи человек.

Как сообщили в сочинском «Водоканале» 19 декабря, «разрушительная подвижка грунта зафиксирована на участке водовода диаметром 600 мм. Вода под давлением вырвалась на высоту более 23 метров, вызывая локальное подтопление территории».

На месте уже работает специализированная бригада предприятия, все социально важные объекты района предупреждены о возможных перебоях с водой.

