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В Петербурге на ремонт отправятся десятки поликлиник

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Петербургские поликлиники ждет масштабная реновация. В новом году ремонт начнется в 81 медицинском учреждении, сообщили в комитете по здравоохранению.

Как рассказали в комздраве 19 декабря, в 2022 году — работы начнутся на 81 объекте, в 2023 году — на 74 объектах, в 2024 — на 59, в 2025 году — на 11 объектах. Общий объем финансирования составит 5,8 млрд рублей. Средства на программу направляются как из федерального, так и из городского бюджета.

Важно, что при этом ремонт будет происходить без приостановки работы поликлиник — отдельными этажами или кабинетами.

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