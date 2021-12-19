Довёл? Учительница влепила пощёчину шестикласснику на Урале

Полиция проверяет конфликт в школе под Екатеринбургом — на уроке учитель дала пощечину и порвала тетрадь шестикласснику после словесной перепалки. Всё это сняли одноклассники.



Как сообщает E1.RU 19 декабря, всё случилось в городе Березовском, в школе № 2. Конфликт произошел на уроке 6 «А» класса. По словам одноклассников, мальчик сидел в телефоне и не сдал тетрадь, а когда учительница забрала её, то подошёл к столу и потребовал вернуть. А она её порвала и дала ему пощечину, со словами: «Мне вообще пофиг на тебя и твою тетрадь».