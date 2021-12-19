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Довёл? Учительница влепила пощёчину шестикласснику на Урале

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Полиция проверяет конфликт в школе под Екатеринбургом — на уроке учитель дала пощечину и порвала тетрадь шестикласснику после словесной перепалки. Всё это сняли одноклассники.

Как сообщает E1.RU 19 декабря, всё случилось в городе Березовском, в школе № 2. Конфликт произошел на уроке 6 «А» класса. По словам одноклассников, мальчик сидел в телефоне и не сдал тетрадь, а когда учительница забрала её, то подошёл к столу и потребовал вернуть. А она её порвала и дала ему пощечину, со словами: «Мне вообще пофиг на тебя и твою тетрадь».

В полиции начали проверку по факту случившегося и не исключили, что по итогам разбирательства в отношении законных представителей школьника может быть возбуждено административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее воспитание своего ребенка), а в отношении учителя — за побои.

В то же время там отметили, что юноша обматерил учителя, что, скорее всего, и послужило причиной ответной реакции. А директор школы Светлана Колпакова завила, что «конфликт с этим мальчиком не новость» и попросила всех успокоиться.

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Комментарии (3)

lexandr_5e4ce78957e84
сделала то, что должны были сделать родители
VKuser3857846
Прямо трагедия! Пощечину дали.
VKuser198029047
Отец ребёнка должен его отлупить, телефон отобрать, а препода принести огромный букет цветов и сердечно извиниться.
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