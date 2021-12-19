В Петербурге врачи спасают тренера по плаванию после единственного удара на остановке

22-летний тренер по плаванию оказался на грани жизни и смерти после роковой встречи на остановке в Красносельском районе Петербурга. Молодой человек был с девушкой, однако, нападавшему, по всей видимости, кодекс чести не был знаком.
Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, накануне ночью в полицию позвонила петербурженка. Она рассказала, что у дома 17 по улице Рихарда Зорге к стоящей на остановке паре подошел мужчина и ударил молодого человека по голове. Тот упал и ударился головой еще раз. Приехавший наряд никого на месте не застал.
Уже днём из больницы на Костюшко сообщили, что к ним поступил 22-летний пострадавший с переломом лицевых костей и острой гематомой. Пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, опросу не подлежит. Врач больницы рассказал, что молодого человека в приемный покой принесли двое, которые якобы нашли его на остановке без сознания.
Ближе к полуночи оперативники пришли в квартиру на Петергофском шоссе, оттуда они увезли в отдел 35-летнего мужчину. Судя по странице в соцсети «ВКонтакте», он и пострадавший были знакомы. Задержанный больше всего интересуется девушками и знакомствами, потерпевший — боевыми искусствами и плаванием. На сервисе по поиску специалистов он предлагает свои услуги тренера за тысячу рублей.