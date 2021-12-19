В Петербурге врачи спасают тренера по плаванию после единственного удара на остановке

22-летний тренер по плаванию оказался на грани жизни и смерти после роковой встречи на остановке в Красносельском районе Петербурга. Молодой человек был с девушкой, однако, нападавшему, по всей видимости, кодекс чести не был знаком.



Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, накануне ночью в полицию позвонила петербурженка. Она рассказала, что у дома 17 по улице Рихарда Зорге к стоящей на остановке паре подошел мужчина и ударил молодого человека по голове. Тот упал и ударился головой еще раз. Приехавший наряд никого на месте не застал.