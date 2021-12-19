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В Петербурге врачи спасают тренера по плаванию после единственного удара на остановке

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22-летний тренер по плаванию оказался на грани жизни и смерти после роковой встречи на остановке в Красносельском районе Петербурга. Молодой человек был с девушкой, однако, нападавшему, по всей видимости, кодекс чести не был знаком.

Как стало известно «Фонтанке» 19 декабря, накануне ночью в полицию позвонила петербурженка. Она рассказала, что у дома 17 по улице Рихарда Зорге к стоящей на остановке паре подошел мужчина и ударил молодого человека по голове. Тот упал и ударился головой еще раз. Приехавший наряд никого на месте не застал.

Уже днём из больницы на Костюшко сообщили, что к ним поступил 22-летний пострадавший с переломом лицевых костей и острой гематомой. Пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации, опросу не подлежит. Врач больницы рассказал, что молодого человека в приемный покой принесли двое, которые якобы нашли его на остановке без сознания.

Ближе к полуночи оперативники пришли в квартиру на Петергофском шоссе, оттуда они увезли в отдел 35-летнего мужчину. Судя по странице в соцсети «ВКонтакте», он и пострадавший были знакомы. Задержанный больше всего интересуется девушками и знакомствами, потерпевший — боевыми искусствами и плаванием. На сервисе по поиску специалистов он предлагает свои услуги тренера за тысячу рублей.

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Комментарии (8)

kukuruzza
А девушка сбежала ,видимо…
Alex000
Вот такие вот боевые искусства ныне. Годны только на показуху.
Реальный же нападающий никаких "кодексов" ("скреп") по отношению к объекту нападения в голове обычно не имеет, и иметь не собирается.

Это собственно применимо и ко многому прочему. То же жёсткое ограничение на владение оружием и ношение оружия например. Оно по сути запрещает иметь оружие для обороны, а вот те, кто собрался нападать - плевать на все эти ограничения хотели.
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