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РИА Новости: Задержан бывший вице-премьер Крыма

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На Кубани задержали бывшего вице-премьера Крыма Серова, сообщил источник

В Краснодарском крае задержан вывший вице-премьер Крыма Владимир Серов, который находился в розыске с апреля 2019 года. Об этом 18 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, очень скоро экс-чиновника привезут на полуостров.

«Серова, который находился в розыске, задержали в Краснодарском крае», — заявил источник. И уточнил, что сейчас его везут в Ростов-на-Дону.

В отношении Серова более двух лет назад было возбуждено уголовное дело по факту обещания или предложения посредничества во взяточничестве. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, дело может быть связано с периодом, когда Серов занимал должность главы администрации Судака.

Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017 года по март 2018 года. До этого он руководил администрацией Судака.

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Комментарии (2)

Инкогнито2021
Аксёнов явно лишний на свободе
angel of death
если вакансия свободна, то я готов прийти на собеседование на эту должность =)))))
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