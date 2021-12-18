РИА Новости: Задержан бывший вице-премьер Крыма

На Кубани задержали бывшего вице-премьера Крыма Серова, сообщил источник



В Краснодарском крае задержан вывший вице-премьер Крыма Владимир Серов, который находился в розыске с апреля 2019 года. Об этом 18 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, очень скоро экс-чиновника привезут на полуостров.



«Серова, который находился в розыске, задержали в Краснодарском крае», — заявил источник. И уточнил, что сейчас его везут в Ростов-на-Дону.



В отношении Серова более двух лет назад было возбуждено уголовное дело по факту обещания или предложения посредничества во взяточничестве. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, дело может быть связано с периодом, когда Серов занимал должность главы администрации Судака.

