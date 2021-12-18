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На каких преступлениях чаще всего ловят водителей каршеринга, рассказывают в ГИБДД. Это не поддельный аккаунт

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Около трети преступлений, совершённых пользователями каршеринговых сервисов в Москве в этом году, — это вождение в состоянии опьянения.

«В текущем году сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 350 преступлений, которые совершили водители, управляющие каршеринговыми автомобилями. Треть из них — это 130 случаев — связана с повторным управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения», — сообщил 18 декабря в интервью телеканалу «Россия-24» начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков (цитата по ТАСС).

На втором месте — перевозка наркотических веществ (более 75 преступлений). Всего с начала года в городе было выявлено более тысячи случаев перевозки наркотиков в транспорте. Общий вес изъятого превышает 17 кг.

Ещё 60 с лишним преступлений, совершённых водителями каршеринга, — это использование поддельных водительских прав. 38 человек попались с поддельными аккаунтами.

Кроме того, столичная ГИБДД следит за таксистами и курьерами.

«В текущем году нашими сотрудниками выявлено более 400 тыс. нарушений [ПДД], допущенных водителями такси. И выявляются факты, когда водители такси следующую смену пытаются подработать еще где-то, в том числе за рулем городского транспорта», — рассказал Быков. Что касается курьеров, по его словам, «выявлено более чем в два раза больше нарушений ПДД указанной категории велосипедистов».

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Комментарии (6)

AlBerkut
Так, а сколько 'решили вопрос' на месте, что, не включили в статистику?
Ну ещё выручку, средний чек.
Хотя, на сколько я знаю, сейчас цена 'решения вопроса' на месте подросла, хотя и намного раньше доводилось слышать и как про уехавшего в состоянии 'полного нестояния' за 7КРуб, так и хотели в 300К...
lamer
Нашего, Петербургского, ГИБДД давно не слышно в информационном поле. Там больше кадровым экстремизмом занимаются, а не пропагандой БДД.
ivan5_5e4d10fe646f6
Каршеринr этo кorда за деньrи с кем тo чтo тo делишь пo oчереди
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