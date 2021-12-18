На каких преступлениях чаще всего ловят водителей каршеринга, рассказывают в ГИБДД. Это не поддельный аккаунт

«В текущем году сотрудниками Госавтоинспекции выявлено более 350 преступлений, которые совершили водители, управляющие каршеринговыми автомобилями. Треть из них — это 130 случаев — связана с повторным управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения», — сообщил 18 декабря в интервью телеканалу «Россия-24» начальник управления ГИБДД по Москве Александр Быков (цитата по ТАСС ).

Около трети преступлений, совершённых пользователями каршеринговых сервисов в Москве в этом году, — это вождение в состоянии опьянения.

На втором месте — перевозка наркотических веществ (более 75 преступлений). Всего с начала года в городе было выявлено более тысячи случаев перевозки наркотиков в транспорте. Общий вес изъятого превышает 17 кг.



Ещё 60 с лишним преступлений, совершённых водителями каршеринга, — это использование поддельных водительских прав. 38 человек попались с поддельными аккаунтами.



Кроме того, столичная ГИБДД следит за таксистами и курьерами.

«В текущем году нашими сотрудниками выявлено более 400 тыс. нарушений [ПДД], допущенных водителями такси. И выявляются факты, когда водители такси следующую смену пытаются подработать еще где-то, в том числе за рулем городского транспорта», — рассказал Быков. Что касается курьеров, по его словам, «выявлено более чем в два раза больше нарушений ПДД указанной категории велосипедистов».