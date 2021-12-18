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Водитель в Петербурге сел за руль пьяным, чтобы проехать километр, а когда его остановили, проклял полицейских

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Сотрудники ГИБДД в ночь на субботу ловили нетрезвых водителей, в том числе после ДТП. Истории некоторых задержаний рассказывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

Так, 18 декабря около 1:50 на Парашютной улице, 45, остановили «Хёндэ» с петербургскими номерами, за рулём которой находился 31-летний гражданин Белоруссии. Он оказался нетрезв (прибор показал 830 мг/л) и во время оформления устроил шоу: проклял инспекторов и их семьи. «Документы забирают! — восклицал водитель — Бог вам всем судья. Пусть он мать отдаст всем вашим семьям за то, что вы сейчас творите! Ай боже».

«Данный персонаж что-то отмечал, и до дома нужно было проехать 1 км. Решил, что ехать недалеко, и это останется незамеченным. Не фартануло», — отмечает «Дорожный инспектор».

Незадолго до этого, около 22 часов, 37-летний водитель не справился с управлением и на Т-образном перекрёстке Кожевенной и Косой линий В.О и пролетел прямо. Прибывшие на место инспекторы ДПС ОГИБДД по Василеостровскому району понял причину: её выдал запах и неуверенная походка. А затем прибор показал 838 мг/л.

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«Ехал по улице, не вошёл в поворот, занесло. <...> Cкользко было, — рассказал «Дорожному инспектору» сам водитель. И признался, — да, употреблял. Да, проще было бы [поехать на такси]. Да, сожалею».

«В итоге: штраф 30000 рублей, лишение на срок от 1,5 до 2-х лет, ремонт автомобиля, увеличение стоимости страховки в будущем. И если собственник сломанного забора надумает, то может подать иск на возмещение ущерба», — отмечается в сообщении.

Обоим мужчинам оформили нарушения по статье 12.8 КоАП РФ (вождение в состоянии алкогольного опьянения). Автомобили эвакуировали на спецстоянку.

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Комментарии (6)

chip1
да уж, в предновогодние дни алкашни за рулем выше крыши, ловят одного из 100 если не меньше(
SU LUX INN
водитель совсем Дурной! ездить пьяным Ночью, в пятницу, по пустой пьяной дороге, где регулярно Засады сидят! пить за рулем можно только Днем либо Рано вечером!
AlBerkut
Шта????? 830 мг/г, 838 мг/л?
В алкоголе крови не обнаружено😂😂😂 Хотя тут скорее концентрация этанола в крови должна быть свыше 100%😎
Для начала очень мало какой бухломер измеряет свыше 2 мг/л, а в тех, что мерятпогрешность в диапазоне свыше 2мг/л не нормируется.
А 'разрешённые' у нас в РФ для водителей 0,16 мг/л, при концентрации в 2 мг/л скорее всего будет алкогольная кома, 2,4-2,5 мг/л - смерть.
А тут 830 мг/л... Книгу гиннеса несите, ща новый рекорд заносить будем, даже 2😂😂😂😂
Фонтанка слегка ошиблась, совсем слегка, всего то в 1000 раз, бывает)) нолики забыли, вместе с запятой (ну или точкой), слева от циферек😂
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