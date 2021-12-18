Водитель в Петербурге сел за руль пьяным, чтобы проехать километр, а когда его остановили, проклял полицейских

Сотрудники ГИБДД в ночь на субботу ловили нетрезвых водителей, в том числе после ДТП. Истории некоторых задержаний рассказывает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

Так, 18 декабря около 1:50 на Парашютной улице, 45, остановили «Хёндэ» с петербургскими номерами, за рулём которой находился 31-летний гражданин Белоруссии. Он оказался нетрезв (прибор показал 830 мг/л) и во время оформления устроил шоу: проклял инспекторов и их семьи. «Документы забирают! — восклицал водитель — Бог вам всем судья. Пусть он мать отдаст всем вашим семьям за то, что вы сейчас творите! Ай боже».



«Данный персонаж что-то отмечал, и до дома нужно было проехать 1 км. Решил, что ехать недалеко, и это останется незамеченным. Не фартануло», — отмечает «Дорожный инспектор».

Незадолго до этого, около 22 часов, 37-летний водитель не справился с управлением и на Т-образном перекрёстке Кожевенной и Косой линий В.О и пролетел прямо. Прибывшие на место инспекторы ДПС ОГИБДД по Василеостровскому району понял причину: её выдал запах и неуверенная походка. А затем прибор показал 838 мг/л.

