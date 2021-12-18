В Сочи хотят делать намыв, как в Петербурге на Васильевском

Администрация Сочи ведёт переговоры со специалистами из Петербурга, чтобы перенять опыт создания искусственных территорий по примеру Васильевского острова. Об этом рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский во время пресс-тура, передаёт 18 декабря ТАСС.



На Приморской набережной Сочи планируется увеличить береговую территорию до 300 метров в глубину моря путем создания искусственной территории площадью 55 га. Победителем международного конкурса проектов стал консорциум под лидерством голландского архитектурного бюро UnStudio. Кроме того, есть проект создания искусственного острова в городской черте Сочи.

