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В Сочи хотят делать намыв, как в Петербурге на Васильевском

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Администрация Сочи ведёт переговоры со специалистами из Петербурга, чтобы перенять опыт создания искусственных территорий по примеру Васильевского острова. Об этом рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский во время пресс-тура, передаёт 18 декабря ТАСС.

На Приморской набережной Сочи планируется увеличить береговую территорию до 300 метров в глубину моря путем создания искусственной территории площадью 55 га. Победителем международного конкурса проектов стал консорциум под лидерством голландского архитектурного бюро UnStudio. Кроме того, есть проект создания искусственного острова в городской черте Сочи.

«Все знают о насыпной части Васильевского острова, который находится в Санкт-Петербурге, и мы ведем переговоры с теми компаниями, которые там работали, [они] имеют опыт и могут его нам передать», — отметил Копайгородский.

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Комментарии (12)

zlopopik
В свое время некая контора под названием М-Индустрия хотела что-то намыть в Сочи, но в итоге слилась сама.
kоt-obormot
До Турции...
sakorol
не хватает места у Черного моря ,отберите Мариуполь и Одессу
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