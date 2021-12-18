Старшеклассник в Петербурге так пошутил над школьником, что того увезли в больницу

О конфликте сына с одноклассником и его братом «Фонтанке» рассказала мать мальчика 18 декабря. Ребенка ей пришлось везти в больницу 8-го числа. В тот день на перемене один подросток схватил семиклассника за шею, а второй, его старший брат, оторвал от пола и дернул на себя его ноги. Некрепкого телосложения мальчик упал и сильно ударился головой, очки отлетели к стене. Вся «шутка» была запечатлена камерами видеонаблюдения.



предоставила читательница «Фонтанки»

Школьника увезли в больницу. Гематома была большой, но наблюдать за состоянием врачи разрешили в домашних условиях. Дополнительно мама потратилась на МРТ и прописанные витамины, а также не поленилась сходить в полицию и оставить там заявление.

