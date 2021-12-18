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Старшеклассник в Петербурге так пошутил над школьником, что того увезли в больницу

Шалость во время перемены в 632-й школе Приморского района привела к госпитализации семиклассника. От серьезных травм его спасло мягкое покрытие пола.

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О конфликте сына с одноклассником и его братом «Фонтанке» рассказала мать мальчика 18 декабря. Ребенка ей пришлось везти в больницу 8-го числа. В тот день на перемене один подросток схватил семиклассника за шею, а второй, его старший брат, оторвал от пола и дернул на себя его ноги. Некрепкого телосложения мальчик упал и сильно ударился головой, очки отлетели к стене. Вся «шутка» была запечатлена камерами видеонаблюдения.

предоставила читательница «Фонтанки»

Школьника увезли в больницу. Гематома была большой, но наблюдать за состоянием врачи разрешили в домашних условиях. Дополнительно мама потратилась на МРТ и прописанные витамины, а также не поленилась сходить в полицию и оставить там заявление.

Беседу с зачинщиками и руководством школы мать ребенка ждала 16 декабря, однако вышла она после нее, мягко говоря, удивленной. По ее словам, директор и завуч спустили все на тормозах и чуть ли не обвинили самого пострадавшего в том, что произошло. «Они не увидели нарушений, "видно, что ребята неудачно пошутили"», — приводит мама суть разговора. Родители обидчиков, по её словам, на встрече тоже присутствовали и извинились как бы нехотя.

«Фонтанка» запросила комментарий в районной администрации.

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Комментарии (41)

hal9000
Блин ..идиоты..затылком ударился..эта часть отвечает за зрение..
SU LUX INN
какие же вы Бессердечные! детки всего-лишь Играются!
266945886
После беседы с руководством школы мама пострадавшего ученика должна была получить акт о расследовании несчастного случая (составляется в 3-дневный срок) и извинения от директора. В первую очередь виновата школа (конкретно - дежурный учитель), и солидарную ответственность несут нанесшие травму ученики при условии, что им исполнилось 14 лет. Какие могут остаться вопросы? Директора и его заместителя следует проверить на профпригодность и обязательно подать в суд иск на школу. Спасибо Фонтанке за освещение таких ситуаций: чем больше будем об этом писать, тем быстрее наведут порядок в школах.
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