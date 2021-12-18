Где твои семнадцать дней, Нина? 92-летняя петербурженка обивает пороги судов, доказывая права на трудовые льготы

Нина Петровна Анисимова Фото: с сайта 47news.ru Поделиться Поделиться







Не смогла 14 декабря в Невском районном суде доказать свою трудовую молодость 92-летняя петербурженка Нина Анисимова, а значит не быть ей «тружеником тыла», не сэкономить в электричке, не скостить коммуналку, не скопить лишнего рубля. На Земле она считай 34 тысячи календарных дня, но, чтобы получить соцкатегорию ей не хватает семнадцати официальных трудовых суток к обязательным шести месяцам. Так рассчитала бюрократическая машина. Сама пенсионерка, как может, не уступает, так как с 14 лет не покладая рук и до седьмого пота, а, значит, требуемую полугодовую тыловую рабочую норму перевыполнила.

В человека труда школьница из Кексгольма Ленинградской области Нина обратилась в эвакуации в селе с немецким названием Лауб в Саратовской область. Из него как раз с началом войны депортировали в Сибирь всех местных поволжских германцев. При селе — артель с зовущем на подвиг именем «Совхоз «Комбайн» подсобного хозяйства завода 292». Рядом брат, сестра и мачеха. От неродной можно было услышать и про дармоедов, и про кровопийц, но она тянула и не бросала, пока не слегла от язвы желудка. Отец защищал Ленинград, а потом сгинул в наступлении под Тихвином.

Советское фото Нины Анисимовой Фото: с сайта 47news.ru Советское фото Нины Анисимовой Фото: с сайта 47news.ru Поделиться Поделиться







— Жили в сарае на сеновале, в степи катали арбузы в кучи, в лесу драли ракиту для солдатских сапог, картошку сажали, готовили кизяк для печей, сушили, резали. За сеном в степь одна на лошадях ездила. Однажды они, бешеные, так понесли. Испугалась. Легла, думаю: «Пусть будет, что будет». Остановились. Сестра Шура — на тракторе в совхозе. Никаких трудодней и денег, за еду работали. Если есть хочешь — трудись. Естественно, бригадиры за всем следили, — описала 47news свои первые год и девять месяцев подсобным работником в саратовском совхозе «Комбайн» пожилая петербурженка Нина Петровна. Советский подросток в эвакуации вряд ли мыслил категориями «детский труд, как форма эксплуатации» или «конвенция о правах ребёнка». Для учащихся подростков был установлен военизированный порядок и режим дня. В батраках на Волге гнула юную спину Нина с января 1943-го по октябрь 1944-го.

с сайта 47news.ru

Поздней осенью, пятнадцатилетней, она вернулась в отбитый у немцев Кексгольм, который через три года станет Приозерском. Там ломовую из совхоза возьмут сразу в прокуратуру секретарём. При оформлении трудовой книжки справятся об опыте, а в итоге 26 ноября 1944 года откроют документ следующей формулировкой: «Общий стаж работы по найму до поступления в Прокуратуру г. Кексгольм — один год 9 месяцев. Записано со слов». Дневной секретарский труд Нина будет совмещать с ночным кочегарским. Метание угля в печь давало дополнительные горбушки и мякиши.



Трудовая книжка Нины Анисимовой Фото: с сайта 47news.ru Трудовая книжка Нины Анисимовой Фото: с сайта 47news.ru Поделиться Поделиться







Итого, победное 9 мая 1945 года шестнадцатилетняя Нина встретила начинающим жить советским человеком с багажом в два с половиной трудовых тыловых года. Если совсем точно — 860 дней. Согласно закону «О ветеранах» тружениками тыла признаются лица, проработавшие с 22 июня 1941-го по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях. В безделье Нина не окуналась. За первой записью в трудовой книжке — исписанные советскими кадровиками странички. Последняя пометка из конца 90-х. С официальной работой Нина Петровна распрощалась, когда ей было под семьдесят. Старт рабочей карьере, взятый в саратовском совхозе, завершила в бухгалтерском отделе.

Ещё через 15 лет пенсионерка решила все-таки получить категорию труженика тыла. Пожилой женщине потребовалась операция на глаза — а это удар и по её кошельку, и по средствам её родственников. Их у неё немного. Племянник, племянница и двоюродная внучка. Статус же предполагает льготы по линии здравоохранения. В отдел социальной защиты Невского района Петербурга Нина Петровна обратилась в 2016 году, а там посчитали, что она не доработала. Формулировку из трудовой книжки про общий стаж в один год и девять месяцев в отделе посчитали лукавой. Всё-таки она была записана со слов. А железных доказательств тому, что в свои четырнадцать и пятнадцать лет Нина драла ракиту и заготавливала кизяк в совхозе «Комбайн» под Саратовом нет. Это значит, что как работу в тылу можно зачитать её 165 дней в приозерской прокуратуре. Следовательно, не хватает ещё 17 дней одного года. Чтобы доказать, что подросток Нина в военные годы не бездельничала на берегах Волги, пенсионерке Нине Петровне и её родственникам пришлось освоить науку переписок с архивами и разнообразными центрами розыска. Следы своего пребывания в Лаубе и местном совхозе ей удалось найти отчасти. Например, Российский красный крест ответил, что в его картотеке действительно есть данные, что Анисимова Нина Петровна 1929 года рождения была эвакуирована в село Лауб Куккусского района Саратовской области. При этом архивные ответы подтверждают факты мобилизации школьников к работам в совхозах. Но пофамильного списка таких детей нет.

А в итоге Невский районный суд согласился с выводами социальой защиты пятилетней давности. Факт работы Нины Анисимовой в тылу в период Великой Отечественной войны с 1 января 1943 года по 31 октября 1944 подтвердить не удалось. — Нина Петровна? у вас силы то остались что-то доказывать? — спросил 47news у без 17 дней труженицы тыла — Какие у меня сил, сегодня чуть не умерла. Все болит, слабость, ноги ломит, ничего не вижу, плохо слышу, — корреспондент не услышал от пенсионерки ни слова с намёком на оптимизм. 47news поинтересовался у Анжелы Самойловой, представляющей интересы пенсионерки Анисимовой в судах, о перспективах дальнейших тяжб. — Целью обращения Нины Петровны в Невский районный суд Петербурга являлось не получение материальных благ и какой-либо выгоды за счёт средств бюджета, а желание сохранить память о себе для потомков, оставить след в истории своей семьи. Решение будем обжаловать в горсуде, — сообщила адвокат Самойлова. Александр Калинин, 47news Согласно Социальному кодексу к мерам поддержки лиц, признанными тружениками тыла относятся:

—ежемесячная денежная выплата в размере 1 011 рублей —дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 866 рублей —право на приобретение месячного единого льготного проездного билета —право на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения в размере полной стоимости проезда —право на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах пригородного сообщения в размере 10% от тарифа —оплата жилого помещения в размере 50% коммунальных услуг в пределах нормативов потребления коммунальных услуг —предоставление оздоровительного отдыха в госучреждениях —дополнительное ежемесячное материальное обеспечение