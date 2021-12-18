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В Болгарии остановили бывшего министра: он вёл угнанную в России машину

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Бывший министр финансов Болгарии Владислав Горанов пытался пересечь границу за рулём арендованного автомобиля, который, как выяснилось, внесён в базу Интерпола в российский список угнанного транспорта. Об этом 18 декабря сообщает РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное радио

По данным МВД страны, экс-чиновника остановили на болгарско-сербской границе. Машину, на которой он ехал, нашли в списке Интерпола.

После этого Горанов вернулся в Болгарию. А через несколько часов всё-таки пересёк границу, уже на другой машине.

МВД Болгарии выясняет, как угнанный в России автомобиль попал в страну.

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