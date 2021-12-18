Камера в Саратове сняла, как неуправляемый автобус сносит забор и машины на парковке. Человек с лопатой увернулся

Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Саратове 18 декабря.
Как сообщает «МВД Медиа», междугородний автобус, ехавший по маршруту «Жирновск — Саратов», в 13:23 на Новоузенской улице, 180-Б, въехал во двор многоквартирного дома. Предположительно на спуске с Кумысной поляны водитель не справился с управлением. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.
На записи видно, как мужчина на парковке спокойно чистит снег. Вдруг сверху скатывается автобус, сносит высокий забор и несколько машин. По данным полиции, он повредил семь припаркованных транспортных средств.
Мужчина на парковке спасся. Пострадали, по предварительным данным, семь пассажиров и 44-летний водитель. Все они госпитализированы.