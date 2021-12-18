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Камера в Саратове сняла, как неуправляемый автобус сносит забор и машины на парковке. Человек с лопатой увернулся

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Восемь человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Саратове 18 декабря.

Кадр из видео <a href="https://www.youtube.com/channel/UCftjoMzszX3kS_EaEun9TJA" class="io-leave-page _" target="_blank">МВД МЕДИА</a>
Кадр из видео МВД МЕДИА
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Как сообщает «МВД Медиа», междугородний автобус, ехавший по маршруту «Жирновск — Саратов», в 13:23 на Новоузенской улице, 180-Б, въехал во двор многоквартирного дома. Предположительно на спуске с Кумысной поляны водитель не справился с управлением. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

На записи видно, как мужчина на парковке спокойно чистит снег. Вдруг сверху скатывается автобус, сносит высокий забор и несколько машин. По данным полиции, он повредил семь припаркованных транспортных средств.

Мужчина на парковке спасся. Пострадали, по предварительным данным, семь пассажиров и 44-летний водитель. Все они госпитализированы.

Кадр из видео <a href="https://www.youtube.com/channel/UCftjoMzszX3kS_EaEun9TJA" class="io-leave-page _" target="_blank">МВД МЕДИА</a>
Кадр из видео МВД МЕДИА

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Комментарии (2)

260569221
Ой блин писаки….
Мужику бы этому не было ничего и так
Ярополк
Херасе прилетело
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