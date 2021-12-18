Столичная судья умерла после ковида, так и не воплотив намерение стать адвокатом после лишения судейского статуса

Юлия Сафина, известная многим подсудимым как человек, отправивший их в СИЗО, скончалась от последствий коронавируса в Москве. Об этом 18 декабря сообщает «Коммерсантъ».
39-летняя Сафина работала в Басманном суде столицы. Минувшей весной ее лишили статуса за то, что в приговор вместе со всеми ошибками перекочевал текст обвинительного заключения по делу бизнесмена Ильи Шермана. Сафина просила вернуть ей статус, на коллегии сообщалось, что жалобы на ее решения поступают регулярно. Тем не менее ей вернули работу, хотя сама женщина заявляла, что хочет сменить практику на адвокатскую.
В последнее время она рассматривала дела об административных правонарушениях, хотя до этого в ее судейской биографии были решения по делам американца Майкла Калви, экс-губернатора Никиты Белых, сенатора Рауфа Арашукова и полицейских, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.