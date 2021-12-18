FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Столичная судья умерла после ковида, так и не воплотив намерение стать адвокатом после лишения судейского статуса

8
Печать

Юлия Сафина, известная многим подсудимым как человек, отправивший их в СИЗО, скончалась от последствий коронавируса в Москве. Об этом 18 декабря сообщает «Коммерсантъ».

39-летняя Сафина работала в Басманном суде столицы. Минувшей весной ее лишили статуса за то, что в приговор вместе со всеми ошибками перекочевал текст обвинительного заключения по делу бизнесмена Ильи Шермана. Сафина просила вернуть ей статус, на коллегии сообщалось, что жалобы на ее решения поступают регулярно. Тем не менее ей вернули работу, хотя сама женщина заявляла, что хочет сменить практику на адвокатскую.

В последнее время она рассматривала дела об административных правонарушениях, хотя до этого в ее судейской биографии были решения по делам американца Майкла Калви, экс-губернатора Никиты Белых, сенатора Рауфа Арашукова и полицейских, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

261313171
Ничего страшного, на статистику это почти не повлияло.
260982941
А ведь судей наверняка прививают в добровольно-принудительном порядке. Выходит, не спасла ее прививка?
AlBerkut
Если что-то не устраивает - пусть обжалует©
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний