Столичная судья умерла после ковида, так и не воплотив намерение стать адвокатом после лишения судейского статуса

Юлия Сафина, известная многим подсудимым как человек, отправивший их в СИЗО, скончалась от последствий коронавируса в Москве. Об этом 18 декабря сообщает «Коммерсантъ».



39-летняя Сафина работала в Басманном суде столицы. Минувшей весной ее лишили статуса за то, что в приговор вместе со всеми ошибками перекочевал текст обвинительного заключения по делу бизнесмена Ильи Шермана. Сафина просила вернуть ей статус, на коллегии сообщалось, что жалобы на ее решения поступают регулярно. Тем не менее ей вернули работу, хотя сама женщина заявляла, что хочет сменить практику на адвокатскую.

