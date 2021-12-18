В Каменке «Газель» закинула «Ниву» на сугроб, водителя вырезали

В Ленинградской области 18 декабря в одном ДТП спасателям пришлось извлекать из машины пострадавшего с помощью специнструмента, а в другом ДТП человек погиб.



Как сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию, около 12:30 на 10-м километре трассы Волхов — Бабино — Иссад столкнулись «КИА Оптима» и «Лада». Водитель ВАЗа скончался на месте происшествия, пассажир был госпитализирован до прибытия спасателей.



Около 9 часов в деревне Каменка Лисинского поселения лоб в лоб столкнулись «Нива» и «Газель». В салоне легковушки, по данным издания, оказался зажат 66-летний водитель.

