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Ледяные яйца подбираются к Петербургу

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Петербуржцы 18 декабря заметили необычные снежные образования. У берега Финского залива в воде плавают «снежки». Об этом горожане сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Это ледяные шары. Возникают они нечасто, однако «Фонтанка» писала о них. Например, в середине декабря их видели в Карелии, а в феврале 2020 года — на берегу залива в посёлке Солнечное.

Такие шары (очевидцы называют их яйцами, пупырями и даже пельменями) возникают при определённом температурно-ветровом режиме. Из-за комбинации действия ветра, температуры и очертаний береговой линии шуга (ледяное сало) обкатывается в комки.

Фото: Александр / «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (4)

chip1
Подозрительные эти яйца, как бы в них новых штаммов вируса к нам не подкинули!
260928241
Присмотритесь к яйцам, может это Фаберже.
Brevnault
Судя по заголовку, Дед Мороз уже близко.
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