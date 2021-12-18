Ледяные яйца подбираются к Петербургу

Петербуржцы 18 декабря заметили необычные снежные образования. У берега Финского залива в воде плавают «снежки». Об этом горожане сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Это ледяные шары. Возникают они нечасто, однако «Фонтанка» писала о них. Например, в середине декабря их видели в Карелии, а в феврале 2020 года — на берегу залива в посёлке Солнечное.



Такие шары (очевидцы называют их яйцами, пупырями и даже пельменями) возникают при определённом температурно-ветровом режиме. Из-за комбинации действия ветра, температуры и очертаний береговой линии шуга (ледяное сало) обкатывается в комки.

