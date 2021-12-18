Под эгидой справедливости в Петербурге задержали юристов-наживальщиков

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, с заявлением об обмане пенсионерка с проспекта Наставников обратилась в середине сентября. Она рассказала, как в офисе юрфирмы на Невском проспекте, 19, из нее вытянули 130 тысяч и никаких услуг не оказали. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в тот же день, подозреваемых задержали на минувшей неделе в переулке Крылова.
16 декабря Октябрьский районный суд ограничил запретом определенных действий управляющую «Эгидой справедливости» Викторию Дунаеву и юриста Евгению Тарасову.
Владеет компанией Михаил Крат. Доходы организации за прошлый год превысили 17 млн рублей. В Сети множество отзывов, которые свидетельствуют о том, что пенсионерка с Наставников не единственная жертва юристов.