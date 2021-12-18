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Под эгидой справедливости в Петербурге задержали юристов-наживальщиков

Юридическая компания «Эгида справедливости» привлекла внимание оперативников экономической полиции Петербурга. Под следствием юрист и управляющая.

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Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, с заявлением об обмане пенсионерка с проспекта Наставников обратилась в середине сентября. Она рассказала, как в офисе юрфирмы на Невском проспекте, 19, из нее вытянули 130 тысяч и никаких услуг не оказали. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено в тот же день, подозреваемых задержали на минувшей неделе в переулке Крылова.

16 декабря Октябрьский районный суд ограничил запретом определенных действий управляющую «Эгидой справедливости» Викторию Дунаеву и юриста Евгению Тарасову.

Владеет компанией Михаил Крат. Доходы организации за прошлый год превысили 17 млн рублей. В Сети множество отзывов, которые свидетельствуют о том, что пенсионерка с Наставников не единственная жертва юристов.

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Комментарии (5)

Brevnault
В Москве тоже сидят два питерских юриста. Что-то крутят-мутят, местами друг с другом меняются. Подозрительно. Надо бы проверить.
Nautis
А почитайте отзывы! Заманивали к себе пенсионеров, обещали пересчёт пенсий, под эту сурдинку выдавали им кредиты на оплату юридических услуг, а потом пшик… Схематоз явно с каким-то Ёклмн-банком (или микрофинансовой организацией) на пару разработан. Как можно так над стариками издеваться?! - такие делишки к небу вопиют…
ivan5_5e4d10fe646f6
А в чем схема oбмана была? Юрист же не мoжет чтo тo raрантирoвать. Бумажку сoставил а дальше как суд решит.
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