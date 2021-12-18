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Не облагаемый налогом доход по вкладам в России увеличится до 85 тысяч рублей

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В 2022 году не облагаемый налогом доход по вкладам россиян увеличится до 85 тысяч рублей. Речь идет о прибыли с процентов по банковским вкладам, превышающим 1 млн рублей.

Доход, не облагаемый налогом, рассчитывается из ключевой ставки на начало года. В 2021 году она составляла 4,25% (42,5 тысячи). Накануне Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%. Она начнет действовать с 1 января 2022 года.

«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — говорится в сообщении регулятора.

Таким образом, не облагаемый налогом доход со вкладов в следующем году составит 85 тысяч рублей.

Напомним, что с 1 января 2021 года в России вступил в силу закон о налогообложении процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. Они облагаются налогом по ставке 13%. Сумма налога определяется как превышение процентов по вкладам над процентами по ключевой ставке ЦБ с 1 млн рублей.

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Комментарии (2)

Жора__
Люди - новая нефть! (с) А их сбережения, я так понимаю, природный газ?
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