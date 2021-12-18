Не облагаемый налогом доход по вкладам в России увеличится до 85 тысяч рублей

В 2022 году не облагаемый налогом доход по вкладам россиян увеличится до 85 тысяч рублей. Речь идет о прибыли с процентов по банковским вкладам, превышающим 1 млн рублей.



Доход, не облагаемый налогом, рассчитывается из ключевой ставки на начало года. В 2021 году она составляла 4,25% (42,5 тысячи). Накануне Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%. Она начнет действовать с 1 января 2022 года.



«Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска», — говорится в сообщении регулятора.

