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Программиста-атомщика задержали в Москве за педофилию в Петербурге

Житель Москвы задержан по подозрению в развращении восьмилетнего мальчика в Приморском районе Петербурга. Он работает в компании, связанной с Росатомом.

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Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, преступление о насильственных действиях в отношении малолетнего расследуется еще с конца ноября, а сам факт домогательства случился 28 октября. Восьмилетний сын заявительницы был в гостях у одноклассника на проспекте Сизова в Приморском районе Петербурга.

Вероятного насильника нашли два дня назад у него дома в Москве. Его задержали и поместили в изолятор. Программист работает в компании «Гринатом» — там сосредоточена бухгалтерия, отдел кадров, разработка и прочие необходимые службы, которые работают на Росатом.

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Комментарии (5)

266595789
Пытался показать как кодить на Питоне?
Grend
Программист одноклассник потерпевшего?
Fagotin
Наверное, во время дождя радугу в небе увидел и всё, пропагандировался. Это ведь так работает по мнению чиновников.
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