Программиста-атомщика задержали в Москве за педофилию в Петербурге

Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, преступление о насильственных действиях в отношении малолетнего расследуется еще с конца ноября, а сам факт домогательства случился 28 октября. Восьмилетний сын заявительницы был в гостях у одноклассника на проспекте Сизова в Приморском районе Петербурга.



Вероятного насильника нашли два дня назад у него дома в Москве. Его задержали и поместили в изолятор. Программист работает в компании «Гринатом» — там сосредоточена бухгалтерия, отдел кадров, разработка и прочие необходимые службы, которые работают на Росатом.

