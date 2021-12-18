Опытного карманника нашли на Невском через пять минут после кражи айфона. Жертвой стала помощница судьи

Айфон за 70 тысяч рублей незаметно исчез из кармана помощницы судьи Московского районного суда, когда она гуляла по Невскому. Добычу нашли, добытчика тоже.



Как стало известно «Фонтанке» 18 декабря, оперативники «карманного» отдела задержали 47-летнего Магомедали два дня назад ближе к площади Восстания. За пять минут до этого к полицейским обратилась 22-летняя помощница судьи, которая у «Маяковской» обнаружила пустой карман там, где должен был лежать 11-й iPhone.



Магомедали успел лишь перейти улицу и сделать несколько шагов в сторону метро. Известно, что живет он на Парнасе. В биографии сплошь судимости, и почти всё кражи или покушение на них. Последний раз приговор услышал в июле этого года, но после времени в СИЗО его отпустили с условным сроком. Еще до того, как он залез в судейские карманы, его ограничили запретом определенных действий, опять же за кражу. Решается вопрос о заключении Магомедали под стражу.