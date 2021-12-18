Автобус с детьми, ехавшими на соревнования, на М-8 встретил рассыпавшиеся из лесовоза брёвна. 13 человек увезли в больницы

Заказной автобус с детьми попал в ДТП на автодороге М-8 в Ярославской области, около деревни Деболовское, утром 18 декабря.
Как сообщает 76.RU со ссылкой на региональное ГУ МВД, по предварительной версии, в 5:50 на 193-м километре трассы Холмогоры произошло ДТП: у лесовоза КАМАЗ отцепился прицеп и из него высыпались брёвна. Микроавтобус «Мерседес» врезался в них и опрокинулся на правый бок. В лечебные учреждения были доставлены 47-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» и 12 детей.
«Все ребята наши, ростовские. Им и водителю уже оказана первая помощь. Большинство детей, к счастью, не пострадали и после осмотра медиками отпущены домой. Травмы получили две девочки, которые сейчас уже находятся в детской областной больнице. Состояние у них стабильное и не вызывает опасения у врачей. В ближайшее время медики решат, можно ли отпустить девочек домой. Водитель доставлен в Соловьёвку», — рассказал врио губернатора Михаил Евраев. По некоторой информации, у водителя сломана рука. Большинство пассажиров отпустили домой с синяками и ушибами.
Михаил Евраев / Vk.com / 76.ru
Заказной автобус следовал по маршруту Ростов — Солнечногорск. В автобусе находились 14 детей и шесть взрослых, в том числе водитель. Детская спортивная команда ехала на соревнования.