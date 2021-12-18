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«Вольво» сгорела в Петербурге, спрятавшись под КАД

Автомобильный пожар тушили утром 18 декабря в Красносельском районе Петербурга.

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Как сообщает городское ГУ МЧС, в 9:13 поступил вызов, пожарные поехали к КАД. Горел автомобиль Volvo. В 9:42 пожар ликвидирован силами одного расчёта (пять человек). Сведения о пострадавших не поступали.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» уточняют, что это произошло на Красносельском шоссе. На их кадрах видно, что машина стоит на обочине под кольцевой.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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Комментарии (2)

кто-то страшный
А что медведь, опять не нашли?
Mil Muertes
Горел автомобиль Volvo, а сгорелА "Вольво". Видимо настолько не оригинальные запчасти были.
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