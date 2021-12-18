«Вольво» сгорела в Петербурге, спрятавшись под КАД

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 9:13 поступил вызов, пожарные поехали к КАД. Горел автомобиль Volvo. В 9:42 пожар ликвидирован силами одного расчёта (пять человек). Сведения о пострадавших не поступали.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» уточняют, что это произошло на Красносельском шоссе. На их кадрах видно, что машина стоит на обочине под кольцевой.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com