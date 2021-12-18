«Второй этап лечения целесообразно выполнить в декабре». Но квот и денег нет

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств на лечение тяжелобольных детей.
Вова Ратц, 12 лет.
Ампутационные дефекты рук и ног.
Требуются этапные операции и протезирование. Стоимость 1 043 552 руб.
«Вова — наш поздний ребенок, один из двойни. Беременность у жены проходила тяжело, и на пятом месяце врачи обнаружили, что один плод замер. Чтобы сохранить жизнь второму, беременность не прервали. Врачам удалось спасти сына, но околоплодные воды были инфицированы, и у Вовы развился сепсис.
Два месяца врачи боролись за его жизнь, но начался некроз тканей, и пришлось ампутировать сыну обе кисти, левую стопу и палец правой ноги. Вова развивался с задержкой, но постепенно научился ползать, опираясь на левую культю и колено правой ноги, брать предметы культями рук.
Из-за неравномерной нагрузки на ноги деформировался коленный сустав и правая стопа.
За свою жизнь Вова перенес уже восемь операций на ногах. Но, к сожалению, ни лечение, ни протезирование нужного результата не дали. Сын передвигается только в инвалидной коляске, да и то с нашей помощью, а дома перемещается ползком, протезами пользоваться не получается.
Летом этого года мы попали на лечение в Центр имени Альбрехта, и тогда впервые у сына появилась надежда, что он сможет ходить и обслуживать себя. Вове уже начали сложное этапное лечение. Первая операция на правой стопе прошла успешно, но ожидание госквот на каждую следующую операцию растянется на годы, а нам их требуется пять! И ещё нужен индивидуально изготовленный протез левого голеностопа, чтобы Вова смог встать на ноги.
За оплату лечение можно продолжить незамедлительно, но всё это стоит огромных денег — без вашей помощи нам не справиться. Вова — настоящий боец и мечтает когда-нибудь встать на скейт. Помогите ему, пожалуйста!» Александр Ратц, Челябинская область
Андрей Кольцов, заведующий первым детским ортопедическим отделением Федерального научного центра реабилитации инвалидов имени Г. А. Альбрехта (Санкт-Петербург):
«У Вовы множественные ампутационные дефекты и деформации конечностей. Ребенку необходимо многоэтапное хирургическое лечение для устранения деформаций и сложное индивидуальное протезирование и ортезирование. Второй этап реконструктивно-пластического лечения целесообразно выполнить в декабре».
Контакты для оказания помощи:
8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС
тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru
В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/
Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB
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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.
Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.
За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.
В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали «Фонтанка.ру», «Деловой Петербург» и «ВЕСТИ Санкт-Петербург».