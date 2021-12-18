«Второй этап лечения целесообразно выполнить в декабре». Но квот и денег нет

«Вова — наш поздний ребенок, один из двойни. Беременность у жены проходила тяжело, и на пятом месяце врачи обнаружили, что один плод замер. Чтобы сохранить жизнь второму, беременность не прервали. Врачам удалось спасти сына, но околоплодные воды были инфицированы, и у Вовы развился сепсис.

Два месяца врачи боролись за его жизнь, но начался некроз тканей, и пришлось ампутировать сыну обе кисти, левую стопу и палец правой ноги. Вова развивался с задержкой, но постепенно научился ползать, опираясь на левую культю и колено правой ноги, брать предметы культями рук.



Из-за неравномерной нагрузки на ноги деформировался коленный сустав и правая стопа.



За свою жизнь Вова перенес уже восемь операций на ногах. Но, к сожалению, ни лечение, ни протезирование нужного результата не дали. Сын передвигается только в инвалидной коляске, да и то с нашей помощью, а дома перемещается ползком, протезами пользоваться не получается.



Летом этого года мы попали на лечение в Центр имени Альбрехта, и тогда впервые у сына появилась надежда, что он сможет ходить и обслуживать себя. Вове уже начали сложное этапное лечение. Первая операция на правой стопе прошла успешно, но ожидание госквот на каждую следующую операцию растянется на годы, а нам их требуется пять! И ещё нужен индивидуально изготовленный протез левого голеностопа, чтобы Вова смог встать на ноги.

