Петербуржец Иван Каковский стал семикратным чемпионом России по снукеру

В финал прошли Каковский и Андрей Карасов. Таким образом, в решающем поединке сошлись недавние партнеры по сборной России на командном Евро-2021. Пермяк очень хорошо начал встречу и постоянно вел в счете, причем преимущество Карасова достигало 54 очков. Иван постепенно догонял своего соперника и в какой-то момент перехватил инициативу. Итоговый счет встречи — 150:99.

Итоги:



1-е место: Иван Каковский (Санкт-Петербург)



2-е место: Андрей Карасов (Пермь)



3–4-е место: Артем Истомин (Новый Уренгой) и Андрей Гладык (Москва)



Классическая снукерная дисциплина «15 красных» собрала 33 участника. Тут Каковский также дошел до финала без особых проблем. В финале первый номер российского снукера полностью доминировал над своим соперником — Кириллом Жиздюком. За полтора часа Иван оформил свое седьмое чемпионство.



«Мотивация всегда есть. К тому же победа в чемпионате России обеспечивает спонсорство от федерации на год — оплата поездок на международные турниры. Играл, правда, не в лучшую свою игру. Оба турнира. В 15 красных неплохо, но могу лучше, а кэнон вообще не мой профиль, поэтому выиграл и хорошо. Для меня важна была даже не сама победа, а цели, которые передо мной ставил тренер: на групповом этапе пробовать играть на максимум через черный шар, а в «олимпийке» не проиграть ни одной партии. Партию проиграл и в группе серии не складывались. Поэтому цели не выполнил, но не расстроился особо. Сложно весь турнир поддерживать одинаково высокий уровень игры», — рассказал спортсмен.

