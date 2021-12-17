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Петербуржец Иван Каковский стал семикратным чемпионом России по снукеру

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Двойным успехом петербуржца Ивана Каковского завершился 17 декабря чемпионат России по снукеру, который прошел в Тюмени. Всего в борьбе в дисциплине «1 красный» приняли участие 30 человек.

Фото: Федерация бильярдного спорта Санкт-Петербурга
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В финал прошли Каковский и Андрей Карасов. Таким образом, в решающем поединке сошлись недавние партнеры по сборной России на командном Евро-2021. Пермяк очень хорошо начал встречу и постоянно вел в счете, причем преимущество Карасова достигало 54 очков. Иван постепенно догонял своего соперника и в какой-то момент перехватил инициативу. Итоговый счет встречи — 150:99.

Итоги:

1-е место: Иван Каковский (Санкт-Петербург)

2-е место: Андрей Карасов (Пермь)

3–4-е место: Артем Истомин (Новый Уренгой) и Андрей Гладык (Москва)

Классическая снукерная дисциплина «15 красных» собрала 33 участника. Тут Каковский также дошел до финала без особых проблем. В финале первый номер российского снукера полностью доминировал над своим соперником — Кириллом Жиздюком. За полтора часа Иван оформил свое седьмое чемпионство.

«Мотивация всегда есть. К тому же победа в чемпионате России обеспечивает спонсорство от федерации на год — оплата поездок на международные турниры. Играл, правда, не в лучшую свою игру. Оба турнира. В 15 красных неплохо, но могу лучше, а кэнон вообще не мой профиль, поэтому выиграл и хорошо. Для меня важна была даже не сама победа, а цели, которые передо мной ставил тренер: на групповом этапе пробовать играть на максимум через черный шар, а в «олимпийке» не проиграть ни одной партии. Партию проиграл и в группе серии не складывались. Поэтому цели не выполнил, но не расстроился особо. Сложно весь турнир поддерживать одинаково высокий уровень игры», — рассказал спортсмен.

Интервью с Иваном Каковским читайте на «Фонтанке».

Фото: Федерация бильярдного спорта Санкт-Петербурга

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Комментарии (2)

Иван Кадачигов
Итоговый счет встречи — 150:99.
Это точно про снукер?
Максимальная серия 146 в снукере так-то. Но в России все может быть немного по-другому.
bluxer
Фамилия супер.
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