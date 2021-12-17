Вышел трейлер предстоящего сериала Netflix о появлении ведьмака

В день премьеры второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак», 17 декабря, в сети появился тизер нового релиза Netflix по магической вселенной произведений Анджея Сапковского. В будущем сериале действие развернется за 1200 лет до Геральта из Ривии.



Сериал «Ведьмак: Кровавое происхождение» станет официальным приквелом «Ведьмака». В нем расскажут, как благодаря смешению монстров, людей и эльфов, появился первый ведьмак. Сценарий к приквелу, взяв за основу оригинальные романы Сапковского, написали Деклан де Барра и Лорен Хиссрик, они же работали над двумя сезонами «Ведьмака».