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Вышел трейлер предстоящего сериала Netflix о появлении ведьмака

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В день премьеры второго сезона фэнтези-сериала «Ведьмак», 17 декабря, в сети появился тизер нового релиза Netflix по магической вселенной произведений Анджея Сапковского. В будущем сериале действие развернется за 1200 лет до Геральта из Ривии.

Сериал «Ведьмак: Кровавое происхождение» станет официальным приквелом «Ведьмака». В нем расскажут, как благодаря смешению монстров, людей и эльфов, появился первый ведьмак. Сценарий к приквелу, взяв за основу оригинальные романы Сапковского, написали Деклан де Барра и Лорен Хиссрик, они же работали над двумя сезонами «Ведьмака».

Автор: Villen The Dragon/YouTube

В сериале «Ведьмак: Кровавое происхождение» будет 6 серий, его премьера запланирована на 2022 год.

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