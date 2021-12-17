Жильцов дома на Туристской напугал трупный запах, но бояться стоило другого

Как стало известно «Фонтанке», всё началось с того, что жильцы почувствовали неприятный трупный запах, который доносился из квартиры на 17 этаже. Соседи сообщили о своих подозрениях в управляющую компанию.

Вместе с полицией представители УК вскрыли дверь и обнаружили в квартире труп, а рядом — автомат Калашникова и гранату. По данному адресу была вызвана группа разминирования ОМОН. Прибывшие специалисты осмотрели боеприпас и пришли к выводу, что это муляж. Автомат был отправлен на экспертизу, тело — в морг для установления причины смерти.

