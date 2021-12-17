FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
73.73р83.50р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Жильцов дома на Туристской напугал трупный запах, но бояться стоило другого

Труп неизвестного был обнаружен в доме 11/2 по Туристской улице в Приморском районе Петербурга вечером 17 декабря.

4
Печать

Как стало известно «Фонтанке», всё началось с того, что жильцы почувствовали неприятный трупный запах, который доносился из квартиры на 17 этаже. Соседи сообщили о своих подозрениях в управляющую компанию.

Вместе с полицией представители УК вскрыли дверь и обнаружили в квартире труп, а рядом — автомат Калашникова и гранату. По данному адресу была вызвана группа разминирования ОМОН. Прибывшие специалисты осмотрели боеприпас и пришли к выводу, что это муляж. Автомат был отправлен на экспертизу, тело — в морг для установления причины смерти.

«Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

AlBerkut
А чего надо было бояться?
Мёртвые не кусаются, гранат тоже нечего бояться, они ручные, автомата в руках покойника?
ДуремарСПб.
Самоликвидировался?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний