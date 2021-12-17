Ещё больше «Спутника Лайт». Фармбаза Петербурга пополнилась более 130 тысячами доз

На склад ОАО «Фармбаза Санкт-Петербурга» поступила новая крупная партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 130 800 доз. Препарат расфасован по 2 дозы в ампуле. Об этом сообщили вечером в пятницу, 17 декабря, в пресс-службе Смольного.



Как прокомментировал это событие губернатор Петербурга Александр Беглов, запас вакцины в городе пополняется регулярно, на сегодняшний день он уже больше миллиона. Также градоначальник отметил необходимость увеличить темпы вакцинации. «Если не успеете привиться до Нового года, можно сделать это в дни новогодних праздников», — заявил он.

