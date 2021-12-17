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Ещё больше «Спутника Лайт». Фармбаза Петербурга пополнилась более 130 тысячами доз

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На склад ОАО «Фармбаза Санкт-Петербурга» поступила новая крупная партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 130 800 доз. Препарат расфасован по 2 дозы в ампуле. Об этом сообщили вечером в пятницу, 17 декабря, в пресс-службе Смольного.

Как прокомментировал это событие губернатор Петербурга Александр Беглов, запас вакцины в городе пополняется регулярно, на сегодняшний день он уже больше миллиона. Также градоначальник отметил необходимость увеличить темпы вакцинации. «Если не успеете привиться до Нового года, можно сделать это в дни новогодних праздников», — заявил он.

На сегодняшний день, по данным Смольного, завершили цикл вакцинации более 2,5 млн петербуржцев. Прививки в городе можно сделать в 190 стационарных пунктах вакцинации, а также в 51 мобильном.

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Комментарии (3)

VKuser199962806
В Великобритании за прошедшие 24 часа выявлено 88 376 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель показатель с начала пандемии почти два года назад.
При этом в Соединенном Королестве полностью привиты от коронавируса 70% населения (почти все взрослое население). Ревакцинированы уже 36% населения.
Смертность от COVID-19 в Великобритании с начала сентября колеблется на уровне 100-150 человек в день согласно данным официальной статистики.
По данным специалистов, в Великобритании активно распространяется новый штамм "Омикрон".
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Миокардит-лайт.
Перикардит-лайт.
Инфаркт- лайт.
Инсульт-дайт.
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