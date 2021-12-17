Премьера спектакля по Рэю Брэдбери «И грянул гром»

20 декабря театральная компания «Разговоры» и Фонд Альма Матер представят на сцене Социально-Художественного театра премьеру спектакля «И грянул гром». Эта работа выросла из эскиза, который был показан в октябре прошлого года в рамках диптиха «Человек. Эффекты» на Новой сцене Александринского театра. Автор идеи и режиссер Яна Савицкая на этом решила не останавливаться и довела замысел до полноценной театральной постановки. В итоге получилась инклюзивная постановка по одноименному фантастическому рассказу Рэя Брэдбери.

Спектакль играется на русском и английском двумя исполнителями — самой Яной и актером с аутизмом Павлом Соломоникой. В качестве подручных средств используются микрофоны, через которые произносится брэдберевский текст. Вербальную часть сопроводят видеоартом, созданным фантазией актрисы и фотохудожника Александры Магелатовой. Основная тема «Грома» — экология отношений в самом широком понимании этого определения.



«Язык Брэдбери удивительно поэтичен. Он обладает особым ритмом, завораживает. Мне это нравится. Когда язык мало знаком, а все слова новые, свежие — они и сами увлекают в мир древних зарослей и первобытных звуков, пробуждают слух быть снова цепким, а язык осторожным. Я думаю, спектакль будет интересен тем, кто скучает по открытым границам и миру, говорящему на другом языке. Для мистиков и фантастиков. Для тех, кто интересуется инклюзивным искусством. Ну и, конечно, для тех, кто захочет на спектакле просто вздремнуть, тоже есть место. Кто-то назвал спектакль медитативным. Но мы всё же что-нибудь предпримем, чтобы никто не ушёл без своего Тиранозавра», — рассказывает Яна Савицкая.

