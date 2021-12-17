К тебе, Мухтар. Собаки из колпинского приюта не готовы к лютым морозам

Она встаёт каждый день в 6 утра, выгуливает и кормит почти 50 голодных псов, а по вечерам наводит красоту клиентам в своей небольшой парикмахерской. Её руки в мозолях от поводков и пятидесятилитровых кастрюль для собачьей каши. Её голова болит от разногласий собственника приюта и местной администрации. Но бросать Екатерина Ванина не собирается — слишком любит.

Утром кормежка, вечером стрижка

Парикмахер приняла приют «Мухтар» (бывший «Мурка и Барбос») под Колпино из рук пожилой Веры Петровой. Женщина до сих пор владеет приютом, но справляться с уходом за подопечными уже не способна. Хэйр-стилисту Екатерине Ваниной предстоит решить массу насущных бытовых проблем, хотя ранее дел с приютами она не имела — не её стихия.



— Увидела объявление на улице, что нужна помощь с собаками, — рассказывает Екатерина Ванина. — Пришла. Я с детства люблю собак: занималась конным спортом, а там, где лошади, там и собаки. Но когда пришла сюда в первый раз, не понимала, как устроен приют. Из чего варить? Где берут продукты? Пришла к тому, что две курицы — это вообще ничего. Приучила собак к овощам, кормлю их кашами и мясом. В день уходит по 4–6 кг мяса.

Каждый день в 6 утра Екатерина едет в приют кормить и выгуливать собак. На это уходит полдня: 2,5 часа — сварить, еще два часа — накормить, еще три — погулять со всеми. Время на стрижки остается только вечернее — из парикмахерской уходит не раньше полуночи. — Конечно, люди помогают: есть еще четыре человека, кто готов и погулять, и позаботиться, но нужно больше людей. Собаки все очень добрые, — рассказывает Екатерина Ванина.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Просто проезжали мимо

В августе тут были проблемы с питьевой водой — Екатерина не постеснялась обратиться за помощью. А сейчас собакам нужно тепло, и это тоже решать ей.



— В августе мимо проезжала съемочная группа одного СМИ, увидели нас — случайно. Тогда и помогли. Сейчас случайно вряд ли получится. Когда были морозы, я с помощниками тут была 24/7. Утепляли будки сеном, куртками. Все это нужно было постоянно менять, а то отсыревает, и может стать еще хуже — собаки заболеют, нужно будет лечение.

«Мухтару» сейчас жизненно необходимы хорошие будки, а значит, материалы для них и руки, которые их соорудят.

— Я могу рассказать, что такое хорошая будка. Она ни в коем случае не стоит на земле, она утеплена специальными материалами и снаружи, и изнутри. Нам нужны и материалы, и люди, которые своими руками могут помочь все это сделать. Или хотя бы деньги, на которые можно заказать мастеров и материалы.



автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Приютили и забыли

Сейчас приют живет на помощь неравнодушных: каждый месяц дети школы № 89 в Калининском районе готовят гуманитарную помощь и привозят собакам. Кроме того, Екатерина тратит на приют доход от парикмахерской. Этого раньше вполне хватало на 20 собак, но потом в приют привезли еще 19 — стало напряженнее.



— Администрация Колпино привезла нам 19 собак из неблагополучной семьи: они жили в огромной квартире, но в одной комнате. Боролись друг с другом за еду — кто успел, тот и съел. Так с ними обращалась женщина-хозяйка. Жестоко — это еще мягко сказано, — рассказывает Екатерина. — В итоге собак изъяли и попросили разместить у нас. Мы взяли.

Администрация обещала помогать приюту, в который поселила новых жильцов, однако, по словам волонтеров, добрых дел от чиновников не было. В администрации Колпино с этим не согласны: мол, помогали собакам целый год — пиарили, собирали деньги, гуманитарную помощь, но возник конфликт с хозяйкой. Вера Николаевна, мол, решила, что у нее хотят забрать арендованную землю и обратилась в прокуратуру, заподозрив «рейдерский захват». — В один прекрасный момент сгорела бытовка, где останавливались греться волонтеры, и Вера Николаевна не спешила вызывать пожарных, — вспомнили в пресс-службе администрации Колпино. — Надеемся, что те, кто помогает сейчас Вере Николаевне, нашли с ней общий язык.