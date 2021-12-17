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К тебе, Мухтар. Собаки из колпинского приюта не готовы к лютым морозам

Собаки из приюта «Мухтар» летом мучились от жажды, теперь их ждет испытание морозом. Вместо теплых будок у них есть только она — женщина из мира красоты.

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Она встаёт каждый день в 6 утра, выгуливает и кормит почти 50 голодных псов, а по вечерам наводит красоту клиентам в своей небольшой парикмахерской. Её руки в мозолях от поводков и пятидесятилитровых кастрюль для собачьей каши. Её голова болит от разногласий собственника приюта и местной администрации. Но бросать Екатерина Ванина не собирается — слишком любит.

Утром кормежка, вечером стрижка

Парикмахер приняла приют «Мухтар» (бывший «Мурка и Барбос») под Колпино из рук пожилой Веры Петровой. Женщина до сих пор владеет приютом, но справляться с уходом за подопечными уже не способна. Хэйр-стилисту Екатерине Ваниной предстоит решить массу насущных бытовых проблем, хотя ранее дел с приютами она не имела — не её стихия.

— Увидела объявление на улице, что нужна помощь с собаками, — рассказывает Екатерина Ванина. — Пришла. Я с детства люблю собак: занималась конным спортом, а там, где лошади, там и собаки. Но когда пришла сюда в первый раз, не понимала, как устроен приют. Из чего варить? Где берут продукты? Пришла к тому, что две курицы — это вообще ничего. Приучила собак к овощам, кормлю их кашами и мясом. В день уходит по 4–6 кг мяса.

Каждый день в 6 утра Екатерина едет в приют кормить и выгуливать собак. На это уходит полдня: 2,5 часа — сварить, еще два часа — накормить, еще три — погулять со всеми. Время на стрижки остается только вечернее — из парикмахерской уходит не раньше полуночи.

— Конечно, люди помогают: есть еще четыре человека, кто готов и погулять, и позаботиться, но нужно больше людей. Собаки все очень добрые, — рассказывает Екатерина Ванина.

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Просто проезжали мимо

В августе тут были проблемы с питьевой водой — Екатерина не постеснялась обратиться за помощью. А сейчас собакам нужно тепло, и это тоже решать ей.

— В августе мимо проезжала съемочная группа одного СМИ, увидели нас — случайно. Тогда и помогли. Сейчас случайно вряд ли получится. Когда были морозы, я с помощниками тут была 24/7. Утепляли будки сеном, куртками. Все это нужно было постоянно менять, а то отсыревает, и может стать еще хуже — собаки заболеют, нужно будет лечение.

«Мухтару» сейчас жизненно необходимы хорошие будки, а значит, материалы для них и руки, которые их соорудят.

— Я могу рассказать, что такое хорошая будка. Она ни в коем случае не стоит на земле, она утеплена специальными материалами и снаружи, и изнутри. Нам нужны и материалы, и люди, которые своими руками могут помочь все это сделать. Или хотя бы деньги, на которые можно заказать мастеров и материалы.

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Приютили и забыли

Сейчас приют живет на помощь неравнодушных: каждый месяц дети школы № 89 в Калининском районе готовят гуманитарную помощь и привозят собакам. Кроме того, Екатерина тратит на приют доход от парикмахерской. Этого раньше вполне хватало на 20 собак, но потом в приют привезли еще 19 — стало напряженнее.

— Администрация Колпино привезла нам 19 собак из неблагополучной семьи: они жили в огромной квартире, но в одной комнате. Боролись друг с другом за еду — кто успел, тот и съел. Так с ними обращалась женщина-хозяйка. Жестоко — это еще мягко сказано, — рассказывает Екатерина. — В итоге собак изъяли и попросили разместить у нас. Мы взяли.

Администрация обещала помогать приюту, в который поселила новых жильцов, однако, по словам волонтеров, добрых дел от чиновников не было. В администрации Колпино с этим не согласны: мол, помогали собакам целый год — пиарили, собирали деньги, гуманитарную помощь, но возник конфликт с хозяйкой. Вера Николаевна, мол, решила, что у нее хотят забрать арендованную землю и обратилась в прокуратуру, заподозрив «рейдерский захват».

— В один прекрасный момент сгорела бытовка, где останавливались греться волонтеры, и Вера Николаевна не спешила вызывать пожарных, — вспомнили в пресс-службе администрации Колпино. — Надеемся, что те, кто помогает сейчас Вере Николаевне, нашли с ней общий язык.

Кроме того, старушке не нравилось отчитываться за траты тех самых денег, которые собирали для собак всем миром. В итоге от приюта «Мухтар» просто отстали — слишком конфликтная хозяйка.

Сейчас, кроме материалов, денег и будок приюту нужны добровольцы, которые будут выгуливать собак, а главное, при наличии большого доброго сердца — заберут домой и будут любить. Все псы, уверяет Екатерина Ванина, социализированы и воспитанны.

Любовь Хмелевская, «Фонтанка.ру»

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

Урус-Баши
Собаки из моей управляющей компании также традиционно не готовы не только к холодам, но и к любой смене сезона.
JTprof
Собачек жалко, но вроде естественный отбор никто не отменял?
hal9000
Ну эт конеЧно безобразие..когда люди вот так вот сами делают а им ,вместо того чтоб помоч еще и палки в колеса ...сбор средст можно организовать по принципу организации на лечение..по СМС..чай не в прошлом веке живем..отправил сто рублей..каждый по сто рублей..и нормально..самое главное нужно отчитываться за каждую копейку..эт нормально ненадо на это смотреть как то недоверчиво..отчитываться надо..собаки это всегда прибыльное дело..надо лишь организовать правильно и грамотно и не мешать..тчк..!
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