В Петербурге вынесен приговор мужчине, который насиловал беременную падчерицу

Василеостровский районный суд огласил приговор в отношении Умида Йулдашева, признанного виновным в изнасиловании и действиях сексуального характера. Жуткие подробности 17 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Было установлено, что с 2012 по 2020 годы Йулдашев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей падчерицы 2004 года рождения, а когда ей исполнилось 18 лет — изнасиловал. При этом девушка была беременна.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет в ИК строгого режима.