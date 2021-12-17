Петербуржцев взволновали древнеримские боги. Русский музей пообещал им укрытие

«Печальное зрелище, — обратили внимание журналистов неравнодушные петербуржцы. — В Летнем саду Русский музей закрывает в ящики копии, а здесь оригиналы. Был снег, теперь дождь».

Мраморные скульптуры во дворе Строгановского дворца, встретившие зиму под снегопадами, без защитных футляров вызвали беспокойство читателей «Фонтанки». Беззащитной перед стихией пара неутеплившихся древнеримских гостей — Нептун и Флора — осталась после того, как во внутреннем дворе по предписанию прокуратуры Санкт-Петербурга снесли кафе, некогда построенное вокруг них и стоявшее на месте сада.

«Фонтанка» обратилась за комментариями о судьбе скульптур в Русский музей.



«После завершения работ по демонтажу находившегося там ранее ресторана были проведены необходимые замеры для изготовления футляров, скульптуры будут укрыты до конца 2021 года», — ответили в пресс-службе учреждения культуры.



По информации Русского музея, статуя Нептуна является одной из самых ранних скульптур, перевезенных со Строгановской дачи. Она была выполнена итальянским мастером конца XVII века. «Флора» же представляет собой весьма распространенную копию известной античной скульптуры так называемой Флоры Фарнезской и датируется XVIII веком.



«Статуя Флоры Фарнезской появилась во дворе Строгановского дворца, как и другие скульптуры, в начале XX века, — рассказали «Фонтанке» в музее. — Подобные скульптуры вместе с Гераклом украшали ряд выдающихся архитектурных памятников Санкт-Петербурга рубежа XVIII-XIX веков: Камеронову галерею, Михайловский (Инженерный) замок, Академию художеств. Эта пара украшала также лестницу на даче Строганова на Черной речке. Таким образом, во дворе Строгановых нашла приют одна из самых модных декоративных статуй эпохи классицизма. Сейчас пару ей составляет не Геракл, а Нептун, некогда украшавший фонтан на упомянутой даче».