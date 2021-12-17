Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга

В спортивном комплексе «Юбилейный» 17 декабря состоялось внеочередное общее собрание членов региональной общественной организации «Федерация фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга». На собрании был единогласно избран новый президент городской федерации. Им стал олимпийский чемпиона по фигурному катанию Солт-Лейк-Сити-2002, заслуженный мастер спорта России Антон Сихарулидзе.
«В своей работе я буду опираться на слаженный коллектив федерации, мы будем активно взаимодействовать с комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, поддерживать наши спортивные школы, — отметил избранный руководитель федерации. — Конечно, тренеры — наша опора, и я максимальное внимание уделю подготовке новых программ и всему тому, что требуется в этой связи для подготовки высококлассных спортсменов. Петербуржцы составляют костяк сборной России, а это говорит о продолжении великих традиций, заложенных нашими легендарными наставниками — Тамарой Москвиной и Алексеем Мишиным.
Также Антон Сихарулидзе отметил, что 2022 год пройдет под знаком 20-летия создания Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга.
В мероприятии принял участие председатель комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, заслуженный мастер спорта Антон Шантырь. Он поздравил Сихарулидзе с избранием на пост президента петербургской федерации и пожелал успехов в развитии и дальнейшем продвижении этого замечательного вида спорта. Также Антон Шантырь вручил заслуженному тренеру СССР Алексею Мишину награду Министерства спорта России — медаль Николая Озерова, а ученице Алексея Николаевича — Елизавете Туктамышевой — почетную грамоту комитета по физкультуре и спорту. Елизавета сегодня отмечает юбилей.