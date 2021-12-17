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Участник межнациональной резни в центре Петербурга отправится в колонию строгого режима

Дзержинский районный суд огласил приговор в отношении Хайитмурота Хавасова, признанного виновным в покушении на убийство. Изначально следствие вменяло ему еще и гибель другого человека, но вмешались присяжные. Об этом 17 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

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«Фонтанка» достаточно подробно писала об октябрьских событиях 2018 года. В один из вечеров на улице Радищева собралось порядка 10 человек. Поводом для размолвки стала девушка. С помощью друзей из Дагестана уроженка Киргизии хотела избавиться от настойчивого внимания молодого человека из Таджикистана. Тогда был зарезан один мужчина, другого смогли спасти врачи. В последнего, как было установлено судом, Хавасов и вонзил клинок. Считая, что удар был смертельным, он покинул место происшествия, но пострадавшего успели доставить в больницу, где ему была оказана помощь.

Когда дело только поступило в суд, Хавасову вменяли убийство второго участника конфликта. Он погиб от ран у дома 20 по улице Радищева. Следствие считало, что обвиняемый трижды воткнул в него нож. Однако присяжные признали Хавасова непричастным к этой смерти.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 4 месяца в ИК строгого режима. Также с Хавасова взыскан 1 000 000 рублей в счет возмещения морального вреда потерпевшему.

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Комментарии (2)

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Однако присяжные признали Хавасова непричастным к этой смерти.
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однако... интересно, чем аргументировано "признали непричастным"?
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