В одной из башен «Федерации» в Москве лифт с мужчиной сорвался и пролетел 13 этажей

В одной из башен комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» сорвался лифт с пассажиром. Он пролетел с 27-го до 14-го этажа, а затем резко затормозил.



Как сообщает 17 декабря ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, находившийся внутри мужчина отделался ушибом поясницы. Частичное обрушение кабины произошло накануне днем.



В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что пострадавшему 46 лет. Представители ведомства собираются установить все обстоятельства инцидента и проверить компанию, которая обслуживает лифты.

