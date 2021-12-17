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В одной из башен «Федерации» в Москве лифт с мужчиной сорвался и пролетел 13 этажей

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В одной из башен комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва-Сити» сорвался лифт с пассажиром. Он пролетел с 27-го до 14-го этажа, а затем резко затормозил.

Как сообщает 17 декабря ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, находившийся внутри мужчина отделался ушибом поясницы. Частичное обрушение кабины произошло накануне днем.

В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что пострадавшему 46 лет. Представители ведомства собираются установить все обстоятельства инцидента и проверить компанию, которая обслуживает лифты.

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Комментарии (7)

1111111111111111111
Эти башни Мордора уже сами по себе символ смерти
michailPotapov
Не мог он больше 3 этажей пролететь
ловители бы сработали
журналисты как обычно переврали все
Денеб
Вот такая у нас федерация.......
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