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Петербуржца во второй раз оштрафовали за силовое воспитание возлюбленной. Женщина до приговора не дожила

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Кировский районный суд огласил приговор в отношении Вячеслава Павлюкова, который нанес побои своей сожительнице, уже будучи административно наказанным за то же деяние. Об этом 17 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Административный штраф в 20 тысяч рублей 41-летний Павлюков получил после того, как в феврале избил возлюбленную. Правда, наказание рублем оказалось неподъемным для мужчины, он так и остался должен государству. В Международный женский день история повторилась. Петербуржец ударил свою женщину кулаком в глаз, а затем еще дважды пнул в живот. Павлюков признал свою вину и пояснил, что утром извинился перед ней.

Присутствовать на оглашении приговора пострадавшая не смогла, так как скончалась 23 июля. Причиной смерти стали не действия сожителя. Суд назначил Павлюкову наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. В связи с содержанием под стражей Павлюков освобожден от назначенного наказания.

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Комментарии (8)

Abu-Denis
От наркодури отваживал, видимо. Безуспешно, померла.
lamer
А в чем там смысл ссор? Пьяная гайка резьбе не хозяйка?
Владислав М
Так от чего померла-то? Алкоголь, наркотики? Может мужчина её просто спасал от чего-то?
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