Петербуржца во второй раз оштрафовали за силовое воспитание возлюбленной. Женщина до приговора не дожила

Кировский районный суд огласил приговор в отношении Вячеслава Павлюкова, который нанес побои своей сожительнице, уже будучи административно наказанным за то же деяние. Об этом 17 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Административный штраф в 20 тысяч рублей 41-летний Павлюков получил после того, как в феврале избил возлюбленную. Правда, наказание рублем оказалось неподъемным для мужчины, он так и остался должен государству. В Международный женский день история повторилась. Петербуржец ударил свою женщину кулаком в глаз, а затем еще дважды пнул в живот. Павлюков признал свою вину и пояснил, что утром извинился перед ней.