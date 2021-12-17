Удар кулаком в живот. В Кудрово женщина отправила в больницу 10-летнюю одноклассницу своей дочери

Как стало известно 17 декабря областному порталу 47news, накануне вечером из школы Кудрово в больницу имени Раухфуса в Петербурге доставили 10-летнюю девочку. Врачи осмотрели малолетнюю, угрозы ее здоровью они не зафиксировали.
В полиции рассказали, что происшествие было зарегистрировано с формулировкой «удар кулаком в живот». Прокуратура Ленобласти ведет проверку, на данный момент обстоятельства получения травмы выясняют.
В администрации Всеволожского района дали подробности происшествия. Родители ждали детей у школы. Когда занятия завершились, одна из родительниц ворвалась в тамбур и при этом оттолкнула девочку.
«О том, что кто-то кого-то бил, информации нет. По предварительной информации, конфликта между ребенком этой мамы и девочкой, которая получила травму, тоже нет. Мы выясняем, что произошло», — заявила председатель комитета образования Всеволожского района Ирина Федоренко.
Связаться с директором школы на момент подготовки публикации журналистам не удалось.