Удар кулаком в живот. В Кудрово женщина отправила в больницу 10-летнюю одноклассницу своей дочери

Как стало известно 17 декабря областному порталу 47news, накануне вечером из школы Кудрово в больницу имени Раухфуса в Петербурге доставили 10-летнюю девочку. Врачи осмотрели малолетнюю, угрозы ее здоровью они не зафиксировали.



В полиции рассказали, что происшествие было зарегистрировано с формулировкой «удар кулаком в живот». Прокуратура Ленобласти ведет проверку, на данный момент обстоятельства получения травмы выясняют.



В администрации Всеволожского района дали подробности происшествия. Родители ждали детей у школы. Когда занятия завершились, одна из родительниц ворвалась в тамбур и при этом оттолкнула девочку.

