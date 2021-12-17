Петербуржец отсудил 200 тысяч за моральные страдания от наледи на Стачек

Как сообщает 17 декабря объединённая пресс-служба петербургских судов, 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 37 тысяч за лечение от юрлица торгового центра «Дельта» требовал Владимир Фёдоров. В иске сказано, что в начале января прошлого года он поскользнулся перед магазином на проспекте Стачек, 105/4, упал и повредил левою стопу.



Фёдоров настаивал, что виноваты в его травме наледь и уборка спустя рукава. Представитель «Дельты» парировал, что место падения не доказано, но сотрудница магазина вспомнила упавшего пешехода. Жена Фёдорова добавила, что было так скользко, что приехавшая по вызову бригада скорой не смогла нести мужчину на носилках.

