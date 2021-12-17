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Петербуржец отсудил 200 тысяч за моральные страдания от наледи на Стачек

Кировский районный суд частично удовлетворил иск петербуржца, который поскользнулся перед магазином. Повышенный комфорт в больнице горожанину пришлось оплачивать из собственного кармана.

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Как сообщает 17 декабря объединённая пресс-служба петербургских судов, 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 37 тысяч за лечение от юрлица торгового центра «Дельта» требовал Владимир Фёдоров. В иске сказано, что в начале января прошлого года он поскользнулся перед магазином на проспекте Стачек, 105/4, упал и повредил левою стопу.

Фёдоров настаивал, что виноваты в его травме наледь и уборка спустя рукава. Представитель «Дельты» парировал, что место падения не доказано, но сотрудница магазина вспомнила упавшего пешехода. Жена Фёдорова добавила, что было так скользко, что приехавшая по вызову бригада скорой не смогла нести мужчину на носилках.

Истец провёл в больнице 11 дней, лечился в отдельной палате, за что заплатил 31 200 рублей. Суд указал, что расходы на повышенный комфорт взысканию не подлежат, поскольку нет подтверждения, что бесплатных палат в медучреждении не было.

Суд обязал «Дельту» компенсировать Фёдорову 6,2 тысячи рублей, потраченные на лекарства, и заплатить 200 тысяч за моральный вред.

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Комментарии (7)

Майор Пронин
Если каждый пострадавший будет целеустремлённо добиваться своей правоты в суде, как этот человек, заслуживающий уважения, глядишь, и скользкими тротуары не будут, и сосульки не будут на головы падать, да и снег будет всегда вовремя убираться, не дожидаясь, пока растает.
Akabos
будь это на городской земле ещё и должен бы остался государству родному за то, что шел по улице...
Peshekhod
Обнаглели совсем пешеходы. Смотреть надо, куда прешь!
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