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Коронавирус и эхо 90-х: Петростат посчитал, что в Петербурге стали чаще умирать и реже рожать

Начальник отдела статистики населения Петростата Елена Чуприна 17 декабря подвела для «Фонтанки» демографические итоги. Она отметила, что к городе идет снижение рождаемости и увеличивается смертность на фоне пандемии. Но виноват не один коронавирус, и драматизировать ситуацию излишне. Растет, например, число браков, а в город начал расти поток миграции.

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По предварительной оценке, численность постоянного населения Петербурга к 1 ноября 2021 года составила 5,37 млн человек и по сравнению с тем же периодом 2020 года уменьшилась на 7 тысяч, или на 0,1%. За январь — октябрь 2021 года смертность превысила рождаемость в городе в 1,6 раза (в январе — октябре 2020 года — в 1,2 раза).

За январь — октябрь 2021 года в Петербурге родились 44,6 тысячи детей, что на 1 784 человека меньше, чем за январь — октябрь 2020 года. А общий показатель рождаемости в городе снизился на 2,9% и составил 10 родившихся на 1 000 человек населения.

Как отметила Чуприна, одним из основных показателей воспроизводства населения является суммарный коэффициент рождаемости — это число детей, рожденных женщиной за весь период ее пребывания в репродуктивном возрасте (15 — 49 лет). И в целом по стране суммарный показатель рождаемости ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения.

Но снижение рождаемости обусловлено тем, что в репродуктивный возраст вступило немногочисленное поколение 1990-х, а не влиянием новой коронавирусной инфекции, уточнила специалист. В прошедшем десятилетии рождаемость ежегодно увеличивалась до 2016 года, когда число родившихся в Петербурге за год практически достигло 73 тысяч человек, с 2017 года рост рождаемости прекратился и принял устойчивую тенденцию к снижению.

Одной из тенденций, проявившихся в последние годы, является формирование установок на откладывание рождения ребенка и, как следствие, увеличение возраста детородящих женщин. По Петербургу средний возраст матери в 2020 году составлял 30,2 года, по Российской Федерации — 28,8 года.

Число зарегистрированных браков по сравнению с январем — октябрем 2020 года в городе увеличилось на 20,5%, количество разводов увеличилось на 17,1%.

Определяющим фактором при расчете численности населения Петербурга стали миграционные процессы. По сравнению с прошлым годом число прибывших увеличилось на 23,2 тысячи человек, число выбывших не изменилось, соответственно, миграционный отток, который в 2020 году составил 4,9 тыс. человек, сменился миграционным приростом населения.

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Комментарии (20)

Alex_77
Если корову меньше кормить и больше доить, то она не даст больше молока, а скорее помрёт. Ваш кэп.
onotolich
А что они хотят? Правительство "не просило нас рожать".
angel of death
количество разводов увеличилось на 17,1%.... а может хватит жениться по-залёту? =) и без штампа в паспорте живёт очень много людей, которые без него прекрасно существуют десятилетиями... а касательно разводов - наверное стоило бы поменьше выносить мужикам мозг из-за рыбалки, встреч с друзьями в гараже, и посвящению своего времени автомобилю... а откладывать рождение ребёнка, чтобы пожить для себя или пока не встанешь твёрдо на ноги - это уже к Правительству, т.к. доходы населения имеют важнейшую роль в таких вопросах - если денег не хватает, чтобы удовлетворить свои потребности (в виде новой плазмы, последней игровой приставке, современных брендовых кроссовок и поездки на Мальдивы или ГОА), то смысл заводить ещё одного, потребности которого вы не сможете удовлетворить в полном объёме? и никакого тут childfree нет - банально людям не хватает денег на себя и свои взаимоотношения - т.к. серёжки с брюликами для любимой, ужин в ресторане, и отдых на Багамах - стоят приличных денег, а их нет
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