Коронавирус и эхо 90-х: Петростат посчитал, что в Петербурге стали чаще умирать и реже рожать

По предварительной оценке, численность постоянного населения Петербурга к 1 ноября 2021 года составила 5,37 млн человек и по сравнению с тем же периодом 2020 года уменьшилась на 7 тысяч, или на 0,1%. За январь — октябрь 2021 года смертность превысила рождаемость в городе в 1,6 раза (в январе — октябре 2020 года — в 1,2 раза).

За январь — октябрь 2021 года в Петербурге родились 44,6 тысячи детей, что на 1 784 человека меньше, чем за январь — октябрь 2020 года. А общий показатель рождаемости в городе снизился на 2,9% и составил 10 родившихся на 1 000 человек населения.



Как отметила Чуприна, одним из основных показателей воспроизводства населения является суммарный коэффициент рождаемости — это число детей, рожденных женщиной за весь период ее пребывания в репродуктивном возрасте (15 — 49 лет). И в целом по стране суммарный показатель рождаемости ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения.

Но снижение рождаемости обусловлено тем, что в репродуктивный возраст вступило немногочисленное поколение 1990-х, а не влиянием новой коронавирусной инфекции, уточнила специалист. В прошедшем десятилетии рождаемость ежегодно увеличивалась до 2016 года, когда число родившихся в Петербурге за год практически достигло 73 тысяч человек, с 2017 года рост рождаемости прекратился и принял устойчивую тенденцию к снижению.

Одной из тенденций, проявившихся в последние годы, является формирование установок на откладывание рождения ребенка и, как следствие, увеличение возраста детородящих женщин. По Петербургу средний возраст матери в 2020 году составлял 30,2 года, по Российской Федерации — 28,8 года.

