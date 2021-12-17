МЧС предупредило о мокром снеге и метели на выходных под Петербургом

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 18 декабря, на территории Ленобласти ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный. Днём местами слабый гололёд, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, в восточных районах сложная обстановка, сообщили в ведомстве спасателей в пятницу, 17 декабря.



В воскресенье, 19-го числа, на территории Ленобласти также ожидается мокрый снег, местами слабая метель. На дорогах гололедица. В понедельник, 20 декабря, к мокрому снегу и метели прибавится ещё и усиление ветра — порывами ветра до 15 м/с, уточнили в ведомстве спасателей.

