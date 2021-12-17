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МЧС предупредило о мокром снеге и метели на выходных под Петербургом

Управление МЧС по Ленинградской области выступило с предупреждением об ухудшении погодных условий в регионе в ближайшие выходные.

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Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в субботу, 18 декабря, на территории Ленобласти ожидается снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный. Днём местами слабый гололёд, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, в восточных районах сложная обстановка, сообщили в ведомстве спасателей в пятницу, 17 декабря.

В воскресенье, 19-го числа, на территории Ленобласти также ожидается мокрый снег, местами слабая метель. На дорогах гололедица. В понедельник, 20 декабря, к мокрому снегу и метели прибавится ещё и усиление ветра — порывами ветра до 15 м/с, уточнили в ведомстве спасателей.

Как отметили в МЧС, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условия в Ленобласти повышается вероятность травматизма граждан, возникновения ДТП, а также происшествий на акваториях. Кроме того, возможны аварии на железнодорожном транспорте, обрывы и замыкания на ЛЭП, ТП и линиях связи, различные аварии на объектах ЖКХ.

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